Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo avrà nubi sparse con una copertura nuvolosa tra il 39% e il 57% e temperature intorno ai 7°C. La mattina porterà un cielo completamente coperto, con temperature che saliranno a 10°C. Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature attorno agli 11°C. La sera, il cielo si schiarirà, scendendo a 7°C. Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà sereno, con temperature che raggiungeranno i 10°C. Sabato 30 Novembre, si manterrà sereno, con temperature intorno ai 4°C. Nessuna precipitazione è prevista nei prossimi giorni.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 39% al 57%. Le temperature si attesteranno intorno ai 7°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4 e i 5 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, intorno al 91%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C entro le 10:00. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Ovest con intensità leggera, e l’umidità scenderà al 76%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata asciutta, ma con un’atmosfera piuttosto grigia.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse che ridurranno la copertura nuvolosa al 36%. Le temperature si stabilizzeranno intorno agli 11°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 75%, e non si prevedono piogge. Questo permetterà di godere di qualche raggio di sole, rendendo il pomeriggio più gradevole.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 3%. Le temperature scenderanno a 7°C, ma la sensazione di freschezza sarà mitigata dalla bassa intensità del vento. L’umidità si manterrà attorno all’85%, e la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi. Sarà una serata ideale per passeggiate all’aperto, approfittando del bel tempo.

Venerdì 29 Novembre

La notte di Venerdì 29 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa minima, pari al 2%. Le temperature si aggireranno intorno ai 6°C, con una temperatura percepita di circa 5°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 10°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord, mantenendo l’umidità attorno al 59%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto. La pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili, favorendo condizioni meteorologiche favorevoli.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10°C. La brezza leggera da Sud contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca ma piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 62%, senza alcuna previsione di piogge. Sarà un pomeriggio ideale per godere di attività all’aperto, approfittando del bel tempo.

Nella sera, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che scenderanno a 5°C. La brezza leggera da Nord-Nord Est manterrà l’atmosfera fresca, con umidità attorno al 80%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata perfetta per una passeggiata o per trascorrere del tempo all’aperto.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa molto bassa, intorno al 5%. Le temperature si attesteranno intorno ai 4°C, con una temperatura percepita di circa 3°C. La velocità del vento sarà leggera, intorno ai 6 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1028 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a 7°C entro le 11:00. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’umidità attorno al 73%. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà una mattinata ideale per attività all’aperto, con un clima fresco ma piacevole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 73%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7°C. La brezza leggera da Sud Est manterrà l’atmosfera fresca, mentre l’umidità scenderà al 70%. Non si prevedono piogge, quindi sarà un pomeriggio adatto per passeggiate o attività all’aperto.

Infine, nella sera, il cielo si manterrà sereno, con temperature che scenderanno a 4°C. La brezza leggera da Nord contribuirà a mantenere l’atmosfera fresca, con umidità attorno al 77%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per trascorrere del tempo all’aperto.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da cieli sereni e temperature fresche. Venerdì e Sabato offriranno opportunità ideali per attività all’aperto, con un clima piacevole e senza precipitazioni. Gli amanti delle passeggiate e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per godere di momenti di svago e relax.

