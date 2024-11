Previsioni Meteo Bergamo: tutti i dettagli per la prossima settimana 18 – 21 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 18 Novembre

Nella notte di Lunedì 18 Novembre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 93%. La temperatura si attesterà intorno ai 6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 3,5 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche di vento di pari intensità. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 72%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto fino alle 11:00, con una temperatura che varierà da 5°C a 9,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,4 km/h e 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61-69%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno leggermente fino a 7,5°C alle 16:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 5 km/h alle 18:00, con direzione Nord – Nord Est. L’umidità salirà fino al 77%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà ancora coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 6°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Martedì 19 Novembre

Nella notte di Martedì 19 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. La temperatura si attesterà attorno ai 5,7°C, con una temperatura percepita di 4,8°C. La velocità del vento sarà di 5,3 km/h proveniente da Nord – Nord Est, con raffiche di vento che raggiungeranno i 4,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1015 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che varieranno da 5,5°C a 8,5°C. La copertura nuvolosa rimarrà sopra il 95%, e la velocità del vento si attesterà tra 4 km/h e 6,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70-75%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente fino a 1010 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 7,6°C. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 5,5 km/h alle 19:00. L’umidità salirà fino all’81%, mentre la pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo i 1007 hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,4°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’80%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1005 hPa.

Mercoledì 20 Novembre

Nella notte di Mercoledì 20 Novembre, il cielo sarà inizialmente sereno con una copertura nuvolosa del 79%. La temperatura si attesterà intorno ai 5,2°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Nord, con raffiche di vento di pari intensità. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 79%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1001 hPa.

Durante la mattina, il cielo diventerà coperto con temperature che varieranno da 5°C a 9,9°C. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 98%, e la velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 5,1 km/h e 10,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67-78%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 996 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11,7°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 20,8 km/h alle 15:00. L’umidità scenderà fino al 28%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 999 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 2,8°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si manterrà attorno al 42%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1005 hPa.

Giovedì 21 Novembre

Nella notte di Giovedì 21 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai 1,4°C, con una temperatura percepita di -1,9°C. La velocità del vento sarà di 10,8 km/h proveniente da Nord, con raffiche di vento che raggiungeranno i 19,8 km/h. L’umidità sarà moderata, attorno al 44%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1009 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che varieranno da 1,3°C a 4,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà assente, e la velocità del vento si attesterà tra 4,9 km/h e 10 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 24-44%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1011 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 4,9°C. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 10 km/h. L’umidità scenderà fino al 24%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1011 hPa.

Infine, nella sera, il cielo sarà ancora sereno con temperature che si attesteranno intorno ai 1,4°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si manterrà attorno al 45%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un clima prevalentemente coperto con temperature che varieranno tra i 5°C e i 12°C. Si prevedono anche momenti di sereno, specialmente nella parte finale della settimana. Gli amanti del freddo apprezzeranno le temperature più basse, mentre chi preferisce il clima più mite dovrà attendere il Mercoledì per temperature più elevate.

