Previsioni Meteo Biancavilla: il bollettino per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Biancavilla si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con precipitazioni che si presenteranno fin dalle prime ore della notte. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando attorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà pressoché totale, con un’alta probabilità di pioggia che accompagnerà gran parte della giornata. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da sud-est, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante la notte, le previsioni meteo indicano pioggia leggera, con temperature che si attesteranno intorno ai 12,4°C e un’umidità elevata che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con un’intensità che varierà da leggera a moderata.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le previsioni del tempo confermeranno piogge moderate, con temperature che si alzeranno leggermente fino a 14,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e le piogge continueranno a cadere, con accumuli che potranno arrivare a 1,25 mm entro le ore centrali della giornata. Anche in questo frangente, l’umidità si manterrà sopra il 86%, rendendo l’aria piuttosto pesante.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, con la possibilità di una diminuzione delle precipitazioni. Tuttavia, le previsioni meteo indicano che la pioggia non smetterà completamente, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C. La copertura nuvolosa inizierà a diradarsi, passando da nubi fitte a nubi sparse, ma la probabilità di pioggia rimarrà presente, sebbene con minore intensità.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con nubi sparse e temperature che scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 12°C. Le precipitazioni dovrebbero cessare, lasciando spazio a un cielo più sereno. L’umidità si manterrà attorno al 90%, ma la sensazione di freschezza aumenterà con il calare della temperatura.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di pioggia e umidità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili, con cieli sereni e temperature in aumento. Domani, ci si aspetta un clima più asciutto e soleggiato, mentre dopodomani le temperature potrebbero continuare a salire, portando a un clima più mite e gradevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +12.8° perc. +12.6° 0.83 mm 4.3 SSE max 11.7 Scirocco 98 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +12.4° perc. +12.2° 2.73 mm 3.2 SE max 8.2 Scirocco 98 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +13.9° perc. +13.6° 0.85 mm 6.5 SE max 11.6 Scirocco 88 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +14.5° perc. +14.3° 1.08 mm 9.1 SE max 15.8 Scirocco 88 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +15° perc. +14.7° 0.62 mm 4.9 SSE max 10.3 Scirocco 82 % 1014 hPa 17 nubi sparse +12.8° perc. +12.5° prob. 64 % 2.5 ESE max 6.4 Scirocco 90 % 1015 hPa 20 nubi sparse +12.3° perc. +12° prob. 21 % 2.3 SSE max 6.5 Scirocco 91 % 1017 hPa 23 nubi sparse +12° perc. +11.7° prob. 21 % 1.6 SSO max 7.6 Libeccio 92 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:49

