Previsioni Meteo Biancavilla: il bollettino per domani mercoledì 20 novembre

Nella giornata di Mercoledì 20 Novembre, Biancavilla si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene durante le prime ore del giorno, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e in serata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,1°C a un massimo di 20°C, con un clima fresco e ventilato. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che potranno raggiungere i 31 km/h nelle ore centrali della giornata. L’umidità si attesterà attorno al 74%, contribuendo a un’atmosfera piuttosto umida, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 12,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con una percentuale che non supererà il 2%. La brezza leggera proveniente da Nord Ovest garantirà un clima piacevole, con una velocità del vento che si aggirerà intorno agli 8 km/h.

Nella mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire fino a 19,3°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 1%, e il vento si farà più sostenuto, raggiungendo i 17,6 km/h. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento, con l’arrivo di poche nuvole e una leggera diminuzione delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17,4°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno toccare i 31 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi attorno al 2%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature scenderanno a 13,2°C, mentre il vento continuerà a soffiare da Ovest con intensità moderata. L’umidità aumenterà, portandosi attorno al 79%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biancavilla indicano una giornata che inizierà con condizioni favorevoli e soleggiate, ma che si trasformerà in un clima più nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con possibilità di piogge leggere, rendendo necessario monitorare attentamente le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12° perc. +11.2° prob. 1 % 8.6 NO max 14.1 Maestrale 71 % 1016 hPa 5 cielo sereno +11.6° perc. +10.6° Assenti 7.2 ONO max 11.3 Maestrale 68 % 1014 hPa 8 cielo sereno +15.8° perc. +14.9° Assenti 8.6 O max 15.6 Ponente 57 % 1014 hPa 11 cielo sereno +19.3° perc. +18.6° Assenti 17.6 O max 27 Ponente 48 % 1012 hPa 14 nubi sparse +19° perc. +18.4° Assenti 20.1 OSO max 29.2 Libeccio 58 % 1010 hPa 17 poche nuvole +14.3° perc. +13.9° prob. 16 % 11.4 O max 22.2 Ponente 81 % 1011 hPa 20 cielo coperto +13.6° perc. +13.1° prob. 12 % 9.5 O max 18.3 Ponente 78 % 1011 hPa 23 nubi sparse +12.5° perc. +11.9° prob. 12 % 9.8 ONO max 16.8 Maestrale 79 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 16:45

