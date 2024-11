Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Biancavilla di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, le temperature scenderanno fino a +8,4°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un graduale aumento, raggiungendo i +17,6°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 13,4 km/h. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, oscillando tra il 34% e il 80% durante la giornata.

Nella notte, da mezzanotte fino all’alba, il meteo si presenterà stabile e sereno, con temperature che varieranno tra +8,4°C e +9,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest, con intensità che non supererà i 6,9 km/h.

Durante la mattina, il sole continuerà a splendere, portando le temperature a salire rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +14,4°C, con una percezione termica leggermente più alta. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di benessere. L’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 48% intorno alle 10:00.

Nel pomeriggio, il clima sarà particolarmente gradevole, con temperature che toccheranno il picco di +17,6°C alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno e le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di attività all’aperto. La velocità del vento si manterrà leggera, contribuendo a un’atmosfera piacevole. L’umidità continuerà a diminuire, raggiungendo il 34%.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +11,4°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata. L’umidità si stabilizzerà attorno al 50%, mentre la velocità del vento non supererà i 7 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biancavilla nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni favorevoli, con cieli sereni e temperature che si manterranno sopra la media stagionale. Non si prevedono perturbazioni significative, rendendo ideale il clima per attività all’aperto. Domani, ci si aspetta un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi si potrà assistere a un lieve calo, ma sempre con condizioni di meteo prevalentemente sereno.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Biancavilla

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +8.8° perc. +8.3° Assenti 5.3 NNO max 6.4 Maestrale 72 % 1020 hPa 5 cielo sereno +8.4° perc. +7.7° Assenti 5.7 NNO max 6.5 Maestrale 64 % 1020 hPa 8 cielo sereno +12.8° perc. +11.4° Assenti 4.2 NO max 6.9 Maestrale 51 % 1020 hPa 11 cielo sereno +16.6° perc. +15.4° Assenti 5.4 O max 11.5 Ponente 41 % 1018 hPa 14 cielo sereno +17.3° perc. +16° Assenti 3.4 ONO max 10.8 Maestrale 35 % 1017 hPa 17 cielo sereno +11.8° perc. +10.4° Assenti 4.6 N max 6.7 Tramontana 53 % 1018 hPa 20 cielo sereno +11.4° perc. +10° Assenti 5.7 NO max 7 Maestrale 52 % 1018 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +10.1° Assenti 6.9 NO max 9.4 Maestrale 50 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 16:46

