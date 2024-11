Previsioni Meteo Biancavilla: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +11°C, percepita come +10,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h da Nord-Nord Ovest, con umidità attorno all’80%. Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +16,1°C. Venerdì, il cielo sarà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,4°C. Sabato, invece, si prevede un cambiamento con cielo coperto e piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a +6,4°C in serata, richiedendo attenzione per eventuali precipitazioni.

Giovedì 28 Novembre

Durante la notte di Giovedì 28 Novembre, il meteo si presenterà con poche nuvole e una temperatura di circa +11°C, percepita come +10,3°C. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord-Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 6,3 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 18%, mentre l’umidità sarà alta, intorno all’80%. La pressione atmosferica si manterrà stabile a 1025 hPa. Con l’avanzare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, raggiungendo +10,6°C alle 04:00, con una copertura nuvolosa che aumenterà fino al 31%.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole e la temperatura salirà fino a +12°C alle 07:00, con una leggera brezza da Nord-Nord Ovest. Alle 09:00, la temperatura raggiungerà i +16,1°C e la copertura nuvolosa aumenterà al 35%. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile con poche nuvole e temperature che toccheranno un massimo di +18,4°C alle 13:00. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 3,9 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 46%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1023 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà sereno con temperature che scenderanno a +12°C alle 19:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da Nord Ovest, e l’umidità aumenterà fino al 76%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo sarà sereno con una temperatura di +11,2°C e una percezione di +10,5°C. La velocità del vento sarà di 5,7 km/h da Nord Ovest, con una copertura nuvolosa molto bassa, solo 4%. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1023 hPa. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, ma il cielo rimarrà prevalentemente sereno.

Durante la mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da un cielo sereno e temperature che saliranno fino a +14,3°C alle 08:00. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 4,1 km/h. L’umidità si ridurrà al 66%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che raggiungeranno un massimo di +18,4°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 41%, garantendo un pomeriggio piacevole e soleggiato.

Nella sera, il cielo inizierà a coprirsi, passando a cielo coperto con temperature che scenderanno a +11,6°C alle 21:00. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h, e l’umidità aumenterà fino al 66%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa, preannunciando un cambiamento nel meteo per il giorno successivo.

Sabato 30 Novembre

La notte di Sabato 30 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una temperatura di +11,7°C, percepita come +10,6°C. La velocità del vento sarà di 6,4 km/h da Ovest-Nord Ovest, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. L’umidità si attesterà al 65%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1017 hPa. Durante le prime ore del mattino, si prevedono anche delle piogge leggere.

Nella mattina, il meteo continuerà a essere caratterizzato da piogge leggere e temperature che si manterranno intorno ai 10°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 11,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 88%, con una copertura nuvolosa che rimarrà alta.

Nel pomeriggio, le piogge leggere continueranno, con temperature che scenderanno fino a +9,8°C alle 15:00. La velocità del vento sarà sostenuta, con punte di 14,9 km/h. L’umidità aumenterà fino al 63%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1016 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che scenderanno ulteriormente, raggiungendo i +6,4°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con punte di 10,4 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1017 hPa.

Conclusioni

Il fine settimana a Biancavilla si preannuncia variabile. Giovedì e Venerdì offriranno condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cieli sereni. Tuttavia, Sabato porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere e un abbassamento delle temperature. Gli abitanti e i visitatori dovranno prepararsi a un weekend che inizia con sole e termina con pioggia, rendendo opportuno portare con sé un ombrello se si prevede di uscire.

