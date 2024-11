Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 14 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 4,6°C, mentre la mattina porterà un cielo con poche nuvole e un lieve aumento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, con temperature che raggiungeranno i 10,2°C. La sera continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con temperature che si manterranno sopra i 5°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e la temperatura si attesterà intorno ai 4,6°C. La copertura nuvolosa sarà del 82%, mentre la velocità del vento si manterrà attorno ai 6,1 km/h da Nord. La probabilità di precipitazioni sarà molto bassa, con un valore dell’1%.

Nella mattina, le condizioni miglioreranno ulteriormente con poche nuvole e temperature che varieranno tra i 4°C e i 10°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,8 km/h e i 6,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 78%, garantendo una sensazione di freschezza.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno e temperature che raggiungeranno il picco di 10,2°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 4%, permettendo al sole di riscaldare l’aria. Anche in questo frangente, il vento sarà leggero, con una velocità che non supererà i 6,1 km/h.

La sera continuerà a mantenere il cielo sereno, con temperature che si attesteranno tra i 5,9°C e i 5,2°C. La velocità del vento rimarrà costante, e l’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella indicano una giornata di Giovedì 14 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature gradevoli e cieli sereni. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di lievi variazioni termiche, ma senza significativi cambiamenti nel meteo. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere del bel tempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +4.4° perc. +3° Assenti 6.1 N max 5.5 Tramontana 77 % 1023 hPa 5 nubi sparse +3.9° perc. +2.5° Assenti 6 NNO max 5.4 Maestrale 78 % 1024 hPa 8 poche nuvole +6.1° perc. +6.1° Assenti 2.8 ONO max 3.6 Maestrale 72 % 1024 hPa 11 poche nuvole +9.5° perc. +8.9° Assenti 6 SSO max 7 Libeccio 62 % 1023 hPa 14 cielo sereno +9.9° perc. +9.5° Assenti 5.4 S max 5.1 Ostro 65 % 1021 hPa 17 cielo sereno +6.1° perc. +5° Assenti 6 NO max 5.5 Maestrale 82 % 1022 hPa 20 cielo sereno +5.7° perc. +4.4° Assenti 6.2 NNO max 5.1 Maestrale 73 % 1023 hPa 23 cielo sereno +5.2° perc. +3.9° Assenti 6.2 NNO max 5.2 Maestrale 68 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:55

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.