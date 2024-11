Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da condizioni invernali, con un significativo abbassamento delle temperature e la presenza di neve. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 1,5°C e una leggera brezza proveniente da nord-ovest. Tuttavia, a partire dalla mattina, si assisterà a un cambiamento radicale, con l’arrivo di nevicate che si intensificheranno nel corso della giornata.

Durante la mattina, il cielo sarà inizialmente sereno, ma già dalle ore 12:00 si prevede l’inizio delle nevicate, con una temperatura che scenderà a 4,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà rapidamente fino a raggiungere il 100%. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi, con una leggera intensità che porterà a una accumulo di 0,25 mm di neve. L’umidità sarà elevata, attorno al 46%, e il vento si manterrà debole, con velocità di circa 2,8 km/h.

Nel pomeriggio, le nevicate diventeranno più consistenti, portando a temperature che scenderanno fino a 0,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni aumenteranno, con accumuli che potranno raggiungere i 1,99 mm entro le ore 16:00. L’umidità continuerà a crescere, arrivando a valori intorno al 92%. La situazione meteo si manterrà instabile, con venti leggeri che contribuiranno a rendere la percezione del freddo più intensa.

La sera porterà ulteriori nevicate, con temperature che si attesteranno attorno a 0°C. Le precipitazioni continueranno a cadere, con accumuli che potranno superare i 2,78 mm. L’umidità sarà molto alta, arrivando a toccare il 98%, e il vento si manterrà debole, rendendo l’atmosfera particolarmente fredda e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni invernali, con temperature che rimarranno basse e possibilità di ulteriori nevicate. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni stradali e adottare le necessarie precauzioni per affrontare il freddo intenso e le precipitazioni. Domani, si prevede un miglioramento temporaneo, ma le temperature continueranno a mantenersi sotto la media stagionale, mentre dopodomani potrebbero verificarsi nuove perturbazioni.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +1.1° perc. -1.6° prob. 4 % 8.3 NNO max 11.1 Maestrale 55 % 1009 hPa 5 cielo sereno +0.4° perc. -2.6° prob. 1 % 8.9 NO max 10.1 Maestrale 51 % 1010 hPa 8 poche nuvole +2.3° perc. +0.9° Assenti 5.3 NO max 8.7 Maestrale 42 % 1011 hPa 11 nubi sparse +5.1° perc. +3.9° prob. 9 % 5.8 SSE max 4.9 Scirocco 40 % 1008 hPa 14 neve +2.2° perc. +2.2° 0.96 mm 4.2 NNO max 4.9 Maestrale 71 % 1005 hPa 17 neve -0° perc. -2.4° 2.48 mm 6.8 NNO max 11.4 Maestrale 94 % 1003 hPa 20 neve -0.1° perc. -0.1° 2.78 mm 3.6 NNO max 7.1 Maestrale 98 % 998 hPa 23 neve -0.4° perc. -0.4° 0.15 mm 3 NO max 3.8 Maestrale 97 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:49

