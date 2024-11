Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 4,1°C e i 7,5°C durante le diverse fasce orarie. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% nelle ore notturne e serali. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h, e l’umidità si attesterà attorno all’89%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nella notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si manterranno intorno ai 4,1°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 100%. I venti saranno deboli, provenienti da Ovest – Nord Ovest, con velocità di circa 3 km/h. L’umidità si manterrà elevata, attorno all’88%.

Durante la mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 7,5°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che si attesteranno tra il 92% e il 100%. I venti continueranno a essere leggeri, con velocità comprese tra 1,2 km/h e 2,7 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno attorno ai 6,5°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 93%. Anche in questa fase, i venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

La sera porterà con sé condizioni simili, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,4°C. Il cielo continuerà a essere coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti rimarranno leggeri, e l’umidità si manterrà elevata, attorno all’89%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. La situazione meteorologica non dovrebbe comportare precipitazioni significative, ma l’umidità elevata e i venti leggeri potrebbero rendere l’atmosfera piuttosto fresca. Pertanto, si consiglia di prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e nuvoloso.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +4.2° perc. +4.2° Assenti 3.2 NO max 3 Maestrale 89 % 1031 hPa 5 cielo coperto +4.4° perc. +4.4° prob. 1 % 2.1 ONO max 2.4 Maestrale 89 % 1030 hPa 8 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° prob. 1 % 2.4 ONO max 2.4 Maestrale 86 % 1029 hPa 11 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.5 SSE max 1.6 Scirocco 76 % 1027 hPa 14 cielo coperto +7.2° perc. +7.2° prob. 1 % 2.2 SE max 1.7 Scirocco 82 % 1026 hPa 17 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° prob. 1 % 3 ONO max 3.3 Maestrale 90 % 1026 hPa 20 cielo coperto +5.5° perc. +5.5° prob. 2 % 2.8 NNO max 3.2 Maestrale 89 % 1025 hPa 23 cielo coperto +5.6° perc. +5.6° prob. 9 % 3.9 NO max 3.4 Maestrale 88 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:44 e tramonta alle ore 16:47

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.