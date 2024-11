Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto, mentre al mattino si assisterà a un miglioramento con schiarite. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più presenti, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo coperto, mantenendo le temperature su livelli piuttosto freschi.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 4,9°C, con una sensazione di freddo percepita di circa 3,2°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 97%, e il vento soffierà da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 7,6 km/h. Con l’avanzare delle ore, si assisterà a un graduale diradamento delle nubi, che porterà a un cielo sereno nella mattina. Le temperature saliranno, raggiungendo i 9,9°C entro le 11:00, con una temperatura percepita di 9,9°C e un’umidità che scenderà al 49%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 78% verso le 15:00, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento sarà debole, con intensità che varierà tra 1,7 km/h e 3,3 km/h. La sensazione di freschezza si farà sentire, con valori percepiti che scenderanno fino a 5,1°C.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 5,8°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 69%, e il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Ovest a una velocità di circa 5,7 km/h. La copertura nuvolosa raggiungerà il 95%.

In conclusione, le previsioni meteo per Biella nei prossimi giorni suggeriscono un andamento simile, con temperature che si manterranno fresche e una alternanza di momenti sereni e nuvolosi. Si consiglia di tenere in considerazione le condizioni meteo, soprattutto per chi prevede di trascorrere del tempo all’aperto. La situazione climatica non prevede cambiamenti significativi, quindi si raccomanda di essere pronti a un clima variabile nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +4.2° perc. +2.2° Assenti 8.1 NO max 6.3 Maestrale 62 % 1026 hPa 5 nubi sparse +3.9° perc. +1.8° Assenti 8.3 NO max 6.3 Maestrale 60 % 1026 hPa 8 cielo sereno +6.6° perc. +6.6° Assenti 4.5 NO max 4.9 Maestrale 56 % 1026 hPa 11 cielo sereno +9.9° perc. +9.9° Assenti 4.6 SE max 2.7 Scirocco 49 % 1024 hPa 14 nubi sparse +10.1° perc. +8.6° Assenti 2.7 SSO max 3 Libeccio 55 % 1022 hPa 17 nubi sparse +6.3° perc. +5.1° Assenti 6.2 NO max 5 Maestrale 71 % 1022 hPa 20 cielo coperto +5.9° perc. +4.9° Assenti 5.6 N max 4.9 Tramontana 68 % 1022 hPa 23 cielo coperto +5.2° perc. +5.2° Assenti 4.6 N max 4.4 Tramontana 69 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:56

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.