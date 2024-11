Previsioni Meteo Biella: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Biella indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera apertura nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 9,6°C e i 15°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 65-87%. I venti saranno deboli, con una velocità che non supererà i 5 km/h, provenienti principalmente da direzioni settentrionali.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che scenderanno lentamente fino a raggiungere circa 9,7°C. L’umidità rimarrà alta, attorno al 85-77%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 3-4 km/h.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 10-15°C, con una leggera diminuzione della percezione termica. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73-68%, e i venti saranno deboli, provenienti da nord-nord ovest.

Nel pomeriggio, ci sarà una transizione verso nubi sparse, con temperature che raggiungeranno il picco di 15°C. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 65-77%. I venti rimarranno leggeri, con una velocità di circa 3-5 km/h.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a 9,9°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo valori intorno all’87%. I venti continueranno a essere deboli, senza particolari variazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che nei giorni successivi non ci saranno significative variazioni, con la possibilità di qualche schiarita, soprattutto nel pomeriggio. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione l’umidità e il cielo coperto, ma potranno comunque approfittare di temperature gradevoli.

Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 17:04

