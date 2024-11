Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Biella si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno e un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno piuttosto miti per la stagione, con valori che oscilleranno tra +10,2°C e +16,4°C. La velocità del vento sarà generalmente contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, attorno all’82%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai +11,1°C. La copertura nuvolosa sarà assente, garantendo un’ottima visibilità. La velocità del vento si manterrà bassa, con direzione prevalentemente da Nord-Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a coprirsi, passando da poche nuvole a una copertura totale. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +12,6°C entro le 8:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 5 km/h. L’umidità continuerà a mantenersi elevata, intorno al 69%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1025 hPa.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento temporaneo delle condizioni meteorologiche, con il ritorno di un cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco massimo di +16,4°C alle 12:00, per poi scendere gradualmente nel corso delle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, con direzione Sud-Est. L’umidità si attesterà attorno al 65%, favorendo una sensazione di calore più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, mantenendo temperature intorno ai +11,5°C. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità si attesterà attorno all’87%, rendendo l’aria piuttosto fresca. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa, mantenendo condizioni di stabilità.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più variabili, con possibilità di piogge e un abbassamento delle temperature. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti meteorologici, poiché la situazione potrebbe evolversi rapidamente. La giornata di Martedì 5 Novembre si presenterà quindi come un’opportunità per godere di momenti all’aperto, prima dell’arrivo di condizioni più instabili.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.7° perc. +9.9° Assenti 4.5 NNO max 4.1 Maestrale 80 % 1026 hPa 5 poche nuvole +10.2° perc. +9.2° Assenti 5 NO max 4.4 Maestrale 77 % 1026 hPa 8 cielo coperto +12.6° perc. +11.7° Assenti 0.8 ONO max 1.6 Maestrale 69 % 1026 hPa 11 nubi sparse +15.9° perc. +15.2° Assenti 4.6 SSE max 2.2 Scirocco 64 % 1025 hPa 14 cielo sereno +16° perc. +15.5° Assenti 4.8 SE max 2.4 Scirocco 69 % 1024 hPa 17 cielo sereno +12° perc. +11.6° Assenti 3.5 NNO max 2.9 Maestrale 88 % 1025 hPa 20 nubi sparse +11.4° perc. +10.8° Assenti 4.2 NNO max 4.1 Maestrale 87 % 1026 hPa 23 nubi sparse +10.7° perc. +10.1° Assenti 3.6 NNO max 3.5 Maestrale 85 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 17:05

