Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

Sabato 9 Novembre a Biella si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente nuvolose, con sporadiche piogge che interesseranno la città durante le prime ore del giorno. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +9,3°C e +11,8°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, intorno all’80%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e pioggia leggera che inizierà a manifestarsi intorno alle 02:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +9,4°C e +9,8°C, con un’umidità che raggiungerà il 85%. La probabilità di precipitazioni sarà moderata, con valori che varieranno dal 24% al 45%.

Con l’arrivo della mattina, la situazione non subirà significative variazioni. La pioggia leggera continuerà a cadere fino alle 08:00, quando si registrerà un incremento della temperatura fino a +10,4°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno all’81%, mentre il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un miglioramento parziale, con il cielo che rimarrà comunque coperto. Le temperature raggiungeranno il picco di +11,8°C intorno alle 14:00, mentre l’umidità si stabilizzerà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia che scenderà sotto il 20%.

La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, ma con una leggera tendenza a schiarirsi. Le temperature si attesteranno intorno ai +10°C, con un’umidità che continuerà a mantenersi elevata. Il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Biella indicano una giornata di Sabato 9 Novembre caratterizzata da piogge leggere e cielo coperto, con temperature miti e umidità elevata. Nei giorni successivi, si prevede un graduale miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e temperature in lieve aumento. Gli amanti del sole dovranno attendere ancora un po’ prima di vedere il cielo completamente sereno.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Biella

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +9.4° perc. +9.4° 0.14 mm 2.1 O max 3.6 Ponente 85 % 1029 hPa 5 pioggia leggera +9.3° perc. +9.3° 0.49 mm 3.7 SO max 5.3 Libeccio 84 % 1028 hPa 8 cielo coperto +10.4° perc. +9.5° prob. 28 % 2 ONO max 2.9 Maestrale 77 % 1028 hPa 11 cielo coperto +11.7° perc. +10.9° prob. 25 % 3.2 S max 3.7 Ostro 76 % 1027 hPa 14 cielo coperto +11.8° perc. +11.1° Assenti 1.4 SO max 3.1 Libeccio 78 % 1025 hPa 17 cielo coperto +11° perc. +10.3° Assenti 3.2 ONO max 3.5 Maestrale 82 % 1025 hPa 20 cielo coperto +10.7° perc. +9.9° Assenti 3.6 ONO max 3.4 Maestrale 81 % 1025 hPa 23 nubi sparse +9.8° perc. +9.8° Assenti 4 NO max 3.6 Maestrale 77 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 17:00

