Previsioni Meteo Biella: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 17% e temperature intorno ai +8,5°C. Durante la mattina, il cielo si farà leggermente nuvoloso, raggiungendo il 30% di copertura, mentre le temperature saliranno a +10,1°C. Nel pomeriggio, la nuvolosità aumenterà fino al 90%, con temperature che toccheranno i +11,7°C. Sabato, il cielo sarà completamente coperto, con temperature attorno ai +9,2°C e umidità al 72%. Domenica, si prevede un cielo coperto al mattino, ma nel pomeriggio ci saranno schiarite, con temperature che scenderanno a +13,5°C.

Venerdì 8 Novembre

Nella notte di Venerdì 8 Novembre, il tempo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 17%. Le temperature si attesteranno intorno ai +8,5°C, con una percezione di +8°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno fino alle 07:00, con temperature che saliranno fino a +10,1°C alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 30% alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,4 km/h e 4,6 km/h. L’umidità si ridurrà gradualmente, arrivando al 56% entro le 12:00.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 90% alle 13:00 e il 97% alle 15:00. Le temperature scenderanno a +11,7°C alle 15:00, mentre l’umidità aumenterà fino al 72%. La velocità del vento rimarrà bassa, con valori attorno ai 1,4 km/h.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +9,5°C alle 19:00, con un’umidità che si manterrà alta, attorno al 77%. La pressione atmosferica si attesterà a 1029 hPa.

Sabato 9 Novembre

La notte di Sabato 9 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,2°C, con una percezione di +9,2°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche di 3,1 km/h. L’umidità si attesterà al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1029 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a +11,9°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 1 km/h e 2,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno intorno ai +12,5°C alle 12:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere al 100%, con un’umidità che si attesterà attorno al 63%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 4,8 km/h.

Nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a +9,8°C alle 21:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Domenica 10 Novembre

La notte di Domenica 10 Novembre si presenterà con un cielo coperto e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai +9,5°C, con una percezione di +9,5°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche di 4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto, con temperature che saliranno fino a +14,3°C alle 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 97%. La velocità del vento sarà bassa, oscillando tra 2,1 km/h e 4,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che scenderanno a +13,5°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si ridurrà al 28%, mentre l’umidità aumenterà fino al 70%. La velocità del vento sarà moderata, con valori che raggiungeranno i 2,6 km/h.

Infine, nella sera, il cielo diventerà sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +9,4°C alle 23:00. L’umidità si manterrà attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si attesterà a 1026 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Biella si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che varieranno tra i +9°C e i +15°C. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la copertura nuvolosa e l’umidità elevata, specialmente nella giornata di Sabato. Domenica offrirà un miglioramento con schiarite nel pomeriggio, rendendo la giornata più favorevole per le uscite.

