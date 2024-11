Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bisceglie di Giovedì 21 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo coperto, con temperature che scenderanno fino a +13,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 62,1 km/h.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La percezione del freddo sarà accentuata dalla presenza di un vento fresco proveniente da Ovest, con intensità che varierà tra i 22,3 km/h e i 25,8 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 59%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 13,3°C. Il vento si calmerà, con velocità che scenderanno a circa 4,8 km/h, rendendo la situazione più gradevole. Tuttavia, l’umidità rimarrà attorno al 38%, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole che si affacceranno nel cielo. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che varieranno tra i 22,8 km/h e i 28 km/h. L’umidità, pur rimanendo elevata, non influenzerà in modo significativo il comfort.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bisceglie nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilizzazione, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Venerdì e Sabato si prevede un clima più sereno, con temperature che potrebbero avvicinarsi ai 15°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché il clima autunnale può riservare sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +14.4° prob. 16 % 28.3 NO max 36.8 Maestrale 59 % 1002 hPa 5 pioggia leggera +12.7° perc. +11.8° 0.3 mm 31.9 NO max 34.6 Maestrale 67 % 1005 hPa 8 cielo coperto +11.7° perc. +10.6° Assenti 23.5 O max 28.8 Ponente 64 % 1009 hPa 11 cielo coperto +12.7° perc. +11.3° Assenti 18.3 ONO max 19.9 Maestrale 51 % 1009 hPa 14 nubi sparse +13.3° perc. +11.7° Assenti 4.8 NNO max 6 Maestrale 38 % 1009 hPa 17 nubi sparse +13° perc. +11.6° Assenti 16 SE max 21.3 Scirocco 46 % 1009 hPa 20 poche nuvole +13.3° perc. +12.2° Assenti 28 S max 45.3 Ostro 59 % 1007 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +13.9° Assenti 23.3 SSO max 47.7 Libeccio 60 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.