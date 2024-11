Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 9 Novembre a Bisceglie si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +15°C e +17,3°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 16°C. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Ovest, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 68%.

Nella mattina, le previsioni del tempo indicano una continuazione della copertura nuvolosa, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 17°C intorno alle ore 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 67%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di poche nuvole che permetteranno qualche sprazzo di sole. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,3°C alle ore 15:00. La velocità del vento si manterrà costante, con raffiche che potranno arrivare fino a 12,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 69%, rendendo l’aria piuttosto fresca.

La sera porterà un ritorno della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15°C. La velocità del vento aumenterà, con raffiche che potranno raggiungere i 19,3 km/h, mentre l’umidità si attesterà intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie nei prossimi giorni indicano una stabilità delle condizioni atmosferiche, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che la settimana proseguirà con un clima simile, senza significative perturbazioni in arrivo. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un ambiente favorevole per attività all’aperto, mentre le serate potrebbero risultare fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 8 ONO max 7.2 Maestrale 73 % 1026 hPa 5 nubi sparse +14.7° perc. +14.3° Assenti 10.3 ONO max 10.3 Maestrale 79 % 1025 hPa 8 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 10.8 ONO max 11.2 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 10 NNO max 9.4 Maestrale 67 % 1024 hPa 14 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° Assenti 9.3 NNE max 10.2 Grecale 68 % 1023 hPa 17 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 12.3 N max 15.7 Tramontana 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +16.9° perc. +16.6° Assenti 15 N max 18.5 Tramontana 75 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.5° perc. +15.3° Assenti 12.4 NO max 15.6 Maestrale 83 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:37

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.