Previsioni Meteo Bisceglie: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno a 16,5°C. Con il passare delle ore, si assisterà a un parziale diradamento delle nuvole, ma la copertura nuvolosa rimarrà comunque significativa. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 9,6 km/h.

Nella mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che varieranno da 15,6°C a 17,4°C. L’umidità si manterrà attorno al 75%, mentre il vento soffierà da direzione variabile, mantenendo una velocità media di circa 5 km/h. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, quindi si potrà godere di una mattinata asciutta, sebbene nuvolosa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà nuovamente coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 17,7°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, ma non si prevedono piogge. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 8,9 km/h. L’umidità scenderà al 67%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porterà con sé un clima simile a quello del pomeriggio, con temperature che si attesteranno intorno a 16,7°C. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 3,4 km/h, e l’umidità rimarrà stabile attorno al 68%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bisceglie nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il clima rimanga nuvoloso anche nei giorni successivi, con temperature simili e una leggera possibilità di schiarite. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno un clima sereno nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +15.8° Assenti 1.3 SSE max 2.8 Scirocco 71 % 1027 hPa 5 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 2.9 OSO max 2.5 Libeccio 73 % 1027 hPa 8 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 4.2 ONO max 4.4 Maestrale 75 % 1028 hPa 11 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 6.9 N max 6.2 Tramontana 73 % 1028 hPa 14 cielo coperto +17.6° perc. +17.2° Assenti 8.7 NE max 6.9 Grecale 67 % 1027 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +16.7° Assenti 6.8 ENE max 8.5 Grecale 67 % 1027 hPa 20 nubi sparse +16.8° perc. +16.3° Assenti 2.6 N max 3.6 Tramontana 67 % 1028 hPa 23 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 8.4 ONO max 9.6 Maestrale 72 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:38

