Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 19 Novembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. Con l’avanzare della giornata, le condizioni meteo subiranno lievi variazioni, ma senza particolari eventi atmosferici significativi.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 20,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18 km/h, e la direzione sarà prevalentemente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 49%, garantendo un clima gradevole. Non si prevedono precipitazioni, il che favorirà attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19,4°C alle ore 15:00. Anche in questo intervallo orario, il cielo rimarrà coperto da nubi sparse, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità moderata, raggiungendo i 21,5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza portare a condizioni di disagio.

La sera porterà un cambiamento nel panorama meteorologico, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 17,3°C alle ore 19:00, con un vento fresco che soffierà a 23,3 km/h. Non si prevedono precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno al 61%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un proseguimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo possibile godere di una settimana tranquilla dal punto di vista climatico. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, anche se è consigliabile tenere d’occhio eventuali variazioni nel meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.7° perc. +15.1° prob. 16 % 3.7 SO max 4 Libeccio 66 % 1014 hPa 5 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° prob. 12 % 7.4 SSO max 15.8 Libeccio 65 % 1013 hPa 8 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 15.8 SSO max 30.7 Libeccio 59 % 1013 hPa 11 nubi sparse +19.8° perc. +19.1° Assenti 16.3 SO max 23.6 Libeccio 51 % 1012 hPa 14 nubi sparse +20.1° perc. +19.4° Assenti 12.3 OSO max 15.8 Libeccio 50 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.8° perc. +17.1° Assenti 19.3 SO max 30.7 Libeccio 58 % 1011 hPa 20 cielo coperto +17.4° perc. +16.8° Assenti 20.7 SO max 43.8 Libeccio 59 % 1011 hPa 23 nubi sparse +16.9° perc. +16.3° Assenti 17.6 SO max 39.5 Libeccio 63 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.