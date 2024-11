Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani mercoledì 20 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 20 Novembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno intorno ai 20°C durante le ore centrali della giornata. I venti, provenienti principalmente da Sud Ovest, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo raffiche significative nel pomeriggio e in serata. L’umidità si manterrà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 16,8°C. La velocità del vento sarà di circa 20,5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 46,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1009 hPa.

Nella mattina, il cielo diventerà coperto, con temperature che saliranno fino a 19,9°C entro le ore centrali. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 30,4 km/h alle 09:00, con raffiche che potranno toccare i 53,6 km/h. L’umidità scenderà leggermente, attestandosi attorno al 56%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. Il vento si presenterà forte, con velocità che potranno superare i 39 km/h e raffiche fino a 62,3 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si stabilizzerà attorno al 50%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 18°C. Il cielo rimarrà coperto, e i venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo raffiche fino a 87,2 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, portandosi al 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. È probabile che il vento continui a essere un fattore rilevante, rendendo necessaria una certa cautela, soprattutto per chi si trova all’aperto. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 20 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.2° Assenti 19.3 SO max 45.5 Libeccio 64 % 1008 hPa 5 nubi sparse +17.3° perc. +16.7° Assenti 22.2 SO max 46.9 Libeccio 63 % 1006 hPa 8 cielo coperto +18.6° perc. +18° Assenti 22.8 SO max 44.9 Libeccio 58 % 1006 hPa 11 cielo coperto +19.9° perc. +19.4° Assenti 27.7 SO max 49.9 Libeccio 56 % 1003 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +19.6° Assenti 39 OSO max 62.3 Libeccio 50 % 1001 hPa 17 cielo coperto +18.9° perc. +18.3° Assenti 30.7 SO max 58.6 Libeccio 56 % 1000 hPa 20 nubi sparse +18.3° perc. +17.5° Assenti 47.7 O max 79.5 Ponente 53 % 999 hPa 23 cielo coperto +17.3° perc. +16.7° Assenti 41.4 O max 72.7 Ponente 59 % 1000 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.