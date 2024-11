Previsioni Meteo Bisceglie: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Bisceglie indicano una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente stabile, con una copertura nuvolosa che varierà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una minima di circa 13,5°C e una massima che raggiungerà i 16,6°C. I venti saranno leggeri, prevalentemente da direzione est, con intensità che non supererà i 14,4 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo prevalentemente sereno con poche nuvole e temperature che si attesteranno intorno ai 14,1°C. La mattina seguirà con un clima simile, mantenendo temperature comprese tra 14°C e 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, intorno al 15%, e i venti saranno deboli, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15,9°C, con una leggera diminuzione verso le ore successive. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 11%, ma non si prevedono precipitazioni. I venti si intensificheranno, con raffiche che potranno arrivare fino a 18,3 km/h.

La sera porterà un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno il cielo. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione della sensazione di calore a causa dell’aumento dell’umidità, che si attesterà intorno al 70%. I venti continueranno a soffiare da sud-est, mantenendo una brezza leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bisceglie indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera variabilità della copertura nuvolosa. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo questo periodo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Bisceglie

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +13.8° perc. +13.3° Assenti 5.8 OSO max 5.5 Libeccio 79 % 1023 hPa 5 poche nuvole +13.8° perc. +13.2° Assenti 3.4 OSO max 3.3 Libeccio 78 % 1023 hPa 8 poche nuvole +14.7° perc. +14.2° Assenti 0.5 OSO max 0.8 Libeccio 74 % 1024 hPa 11 poche nuvole +16.3° perc. +15.8° Assenti 3.6 ENE max 3 Grecale 68 % 1023 hPa 14 poche nuvole +16.4° perc. +15.9° Assenti 12.5 E max 11.6 Levante 70 % 1022 hPa 17 poche nuvole +15.8° perc. +15.4° Assenti 13.5 SE max 18.7 Scirocco 75 % 1023 hPa 20 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 8 S max 11.1 Ostro 70 % 1023 hPa 23 nubi sparse +15.2° perc. +14.6° Assenti 9.6 O max 12.1 Ponente 73 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:26

