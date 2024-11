Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto di Domenica 17 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio con nuvolosità crescente e un finale di giornata più coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 15,3°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 60%, rendendo l’aria leggermente umida, soprattutto nelle ore serali.

Nella notte, Bitonto vivrà un clima tranquillo con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 10,9°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno all’8%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 8,9 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 78%, ma senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che inizierà a comparire. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo circa 14,4°C entro le 10:00. La ventilazione sarà leggera, con una velocità di circa 4-6 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole, ma già a partire dalle 17:00 si noterà un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo più coperto verso sera. Le temperature massime si attesteranno attorno ai 15,3°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore. La ventilazione continuerà a essere debole, con raffiche che non supereranno i 9 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con un cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a circa 12,6°C a mezzanotte, e l’umidità aumenterà, raggiungendo il 61%. Non sono previste precipitazioni, ma il cielo nuvoloso potrebbe dare un senso di pesantezza all’atmosfera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con temperature simili, ma con un possibile aumento della nuvolosità e qualche chance di pioggia. L’andamento climatico rimarrà stabile, con temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’autunno particolarmente gradevole. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti, poiché le condizioni meteo potrebbero variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.7° perc. +9.8° Assenti 7.3 OSO max 8.1 Libeccio 76 % 1019 hPa 5 poche nuvole +10.6° perc. +9.5° Assenti 5.9 OSO max 5.7 Libeccio 71 % 1019 hPa 8 poche nuvole +12.5° perc. +11.3° Assenti 4.5 OSO max 5 Libeccio 60 % 1019 hPa 11 poche nuvole +14.9° perc. +13.7° Assenti 4.2 NNO max 5.8 Maestrale 48 % 1017 hPa 14 cielo sereno +15.2° perc. +14° Assenti 5.8 NNE max 4.4 Grecale 47 % 1016 hPa 17 poche nuvole +13.5° perc. +12.5° Assenti 7.5 ESE max 9.5 Scirocco 59 % 1015 hPa 20 cielo coperto +13.2° perc. +12.1° Assenti 7.7 S max 10.3 Ostro 60 % 1015 hPa 23 cielo coperto +12.6° perc. +11.5° Assenti 8.7 SSO max 13.6 Libeccio 61 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:30

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.