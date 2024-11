Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Bitonto si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un aumento della nuvolosità nel corso della sera. Le previsioni meteo indicano temperature gradevoli durante il giorno, che si manterranno su valori miti, mentre la notte porterà un abbassamento delle temperature. I venti saranno moderati, con direzione prevalentemente occidentale, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che oscilleranno intorno ai 15,8°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, con percentuali che non supereranno il 6%. I venti soffieranno da Ovest con velocità di circa 14 km/h, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà attorno al 74%, garantendo una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00 fino a mezzogiorno, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19,9°C alle 12:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere ridotta, con valori che non supereranno il 7%. I venti si manterranno moderati, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 55%, favorendo una buona percezione del calore.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 17,5°C alle 17:00. Anche in questa fase, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 13%. I venti continueranno a soffiare da Nord, mantenendo una leggera brezza. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 76%.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con nubi sparse che raggiungeranno una copertura del 69% entro le 23:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,3°C, con una sensazione di freschezza accentuata dalla brezza che continuerà a soffiare. L’umidità rimarrà alta, attorno al 76%, ma non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della stabilità meteorologica, con temperature miti e cielo sereno nella prima parte della giornata. Tuttavia, si prevede un aumento della nuvolosità in serata, senza però rischi di pioggia. Nei giorni successivi, si assisterà a un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo l’atmosfera piacevole e ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15.5° perc. +15.1° Assenti 13 ONO max 21.3 Maestrale 77 % 1023 hPa 5 cielo sereno +15.1° perc. +14.7° Assenti 14.4 O max 22.8 Ponente 77 % 1023 hPa 8 cielo sereno +17.2° perc. +16.8° Assenti 13.1 ONO max 16 Maestrale 69 % 1024 hPa 11 cielo sereno +19.7° perc. +19.2° Assenti 11.5 NNO max 13.9 Maestrale 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +19.4° perc. +19° Assenti 14.1 N max 14.6 Tramontana 62 % 1023 hPa 17 poche nuvole +17.5° perc. +17.3° Assenti 14 N max 16.8 Tramontana 76 % 1024 hPa 20 nubi sparse +17° perc. +16.7° Assenti 13.3 NO max 16.2 Maestrale 75 % 1024 hPa 23 nubi sparse +16.3° perc. +16° Assenti 13.1 ONO max 16.6 Maestrale 76 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:43

