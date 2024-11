Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un Lunedì 18 Novembre caratterizzato da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, ma non si prevedono precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con qualche raffica più intensa nel pomeriggio e in serata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 12,5°C. La temperatura percepita sarà leggermente inferiore, attorno ai 11,4°C, mentre l’umidità si manterrà intorno al 62%. I venti soffieranno da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 7,5 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni, con poche nuvole e temperature in aumento. Alle 08:00, la temperatura raggiungerà i 14,1°C, con una temperatura percepita di 13,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria gradevole. L’umidità scenderà al 59%, favorendo una sensazione di maggiore comfort.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un incremento della copertura nuvolosa, ma senza piogge. Alle 15:00, la temperatura si attesterà attorno ai 16,8°C, con una temperatura percepita di 16°C. I venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 11,1 km/h e raffiche fino a 12,6 km/h. L’umidità rimarrà intorno al 56%.

La sera porterà con sé un ulteriore aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno a 15,4°C alle 21:00. La temperatura percepita sarà di 14,8°C. I venti continueranno a soffiare con intensità, raggiungendo i 24,8 km/h. L’umidità aumenterà, toccando il 70%.

In conclusione, le previsioni meteo per Bitonto indicano un Lunedì 18 Novembre con un clima variabile ma complessivamente mite. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità delle condizioni meteo, con temperature simili e una continua presenza di nuvole. Gli amanti del clima fresco e delle passeggiate all’aperto potranno approfittare di queste giornate, tenendo sempre d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.3° perc. +11.2° Assenti 5.9 SO max 6.1 Libeccio 63 % 1014 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +11.1° Assenti 7.5 S max 7.6 Ostro 64 % 1014 hPa 8 poche nuvole +14.1° perc. +13.1° Assenti 5.7 S max 8 Ostro 59 % 1014 hPa 11 poche nuvole +16.8° perc. +15.9° Assenti 0.7 OSO max 6.6 Libeccio 51 % 1014 hPa 14 nubi sparse +17.4° perc. +16.6° Assenti 8.1 E max 7.4 Levante 53 % 1013 hPa 17 nubi sparse +16.2° perc. +15.5° Assenti 12.3 SSE max 20.2 Scirocco 61 % 1013 hPa 20 nubi sparse +15.5° perc. +14.8° Assenti 14.1 SSO max 26.4 Libeccio 65 % 1014 hPa 23 nubi sparse +14.8° perc. +14.3° Assenti 11 SSO max 19.9 Libeccio 75 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 06:48 e tramonta alle ore 16:30

