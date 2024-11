Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 13,9°C. La mattina sarà segnata da piogge leggere, con una temperatura che scenderà fino a 12,3°C e un’umidità che raggiungerà il 72%. Nel pomeriggio, le piogge continueranno, accompagnate da temperature attorno ai 12°C. Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo il cielo nuvoloso e con possibilità di pioggia.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 96%. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 13,9°C, mentre la velocità del vento sarà di circa 9,1 km/h proveniente da Nord-Nord Est. Le condizioni di umidità si attesteranno intorno al 55%.

Nella mattina, tra le 06:00 e le 12:00, si prevedono piogge leggere. La temperatura si aggirerà tra i 12,3°C e i 12,8°C, con un’umidità che aumenterà fino al 74%. La pioggia sarà leggera, con accumuli che varieranno da 0,11 mm a 0,26 mm. Il vento sarà debole, con velocità comprese tra 1,7 km/h e 9,4 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest.

Nel pomeriggio, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno fino alle 17:00. Le temperature si manterranno intorno ai 12°C, con un’umidità che raggiungerà l’83%. Anche in questo caso, il vento sarà debole, con velocità che si attesteranno attorno agli 8,5 km/h.

La sera porterà un cielo nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno tra le 22:00 e le 23:00. Le temperature si manterranno attorno ai 12,7°C, con un’umidità che si attesterà intorno all’81%. La velocità del vento sarà di circa 5,1 km/h, proveniente da Est-Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni non mostrano significativi miglioramenti. Si prevede che le condizioni di instabilità atmosferica possano continuare, con possibilità di piogge e temperature fresche. È consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima umido e variabile, con cieli prevalentemente nuvolosi e occasionali piogge.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.7° perc. +12.5° Assenti 5.9 NNE max 9.3 Grecale 55 % 1021 hPa 5 cielo coperto +13.5° perc. +12.4° prob. 6 % 2.8 NE max 6.4 Grecale 57 % 1022 hPa 8 pioggia leggera +12.3° perc. +11.5° 0.18 mm 6.6 ONO max 9.5 Maestrale 72 % 1023 hPa 11 pioggia leggera +12.8° perc. +12.1° 0.2 mm 7.7 NO max 9.8 Maestrale 72 % 1022 hPa 14 pioggia leggera +12.4° perc. +11.7° 0.49 mm 7.9 N max 8.8 Tramontana 78 % 1021 hPa 17 cielo coperto +12.2° perc. +11.6° prob. 58 % 8.9 NE max 9 Grecale 83 % 1021 hPa 20 cielo coperto +12.7° perc. +12.1° prob. 12 % 9.3 ENE max 11.2 Grecale 81 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +12.7° perc. +12.2° 0.35 mm 4.9 ENE max 7.3 Grecale 82 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:42 e tramonta alle ore 16:33

