Previsioni Meteo Bitonto: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Bitonto di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà attorno ai 10,6°C. Con il passare delle ore, la situazione migliorerà ulteriormente, portando a una mattina di sole e cieli sereni. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 12°C nel pomeriggio. La sera si presenterà con cieli sereni e temperature in calo, ma sempre sopra i 10°C.

Durante la notte, Bitonto vivrà un clima fresco con nubi sparse e una temperatura di 10,6°C, che si percepirà leggermente più bassa, attorno ai 8,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h da Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 46%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1016 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di cielo sereno. Le temperature inizieranno a salire, con valori che toccheranno i 12°C entro il pomeriggio. La velocità del vento diminuirà, oscillando tra i 18 km/h e i 22 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Nord-Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 40%, favorendo una sensazione di benessere.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà gradevole, con temperature che si manterranno intorno ai 11,5°C. Le condizioni di poche nuvole non influenzeranno la luminosità del cielo, e il vento continuerà a essere moderato. La pressione atmosferica salirà ulteriormente, raggiungendo i 1031 hPa.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature che scenderanno lentamente, arrivando a 10,1°C entro le ore notturne. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale delle condizioni atmosferiche. Domani si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione a eventuali cambiamenti nel tempo, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente. La settimana si prospetta quindi con un mix di sole e qualche nube, ideale per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +10.6° perc. +8.6° prob. 2 % 27.1 NNO max 37 Maestrale 38 % 1017 hPa 5 nubi sparse +10.2° perc. +8.2° Assenti 25.2 NNO max 35.9 Maestrale 35 % 1022 hPa 8 poche nuvole +11.2° perc. +9.3° Assenti 22.8 NNO max 32.5 Maestrale 35 % 1026 hPa 11 poche nuvole +11.9° perc. +10.2° Assenti 21.5 NNO max 26.1 Maestrale 40 % 1028 hPa 14 cielo sereno +11.9° perc. +10.2° Assenti 17.2 NNO max 20.8 Maestrale 41 % 1030 hPa 17 poche nuvole +11.2° perc. +9.5° Assenti 9.1 NO max 13.4 Maestrale 44 % 1031 hPa 20 cielo sereno +10.7° perc. +9° Assenti 5.8 O max 9.6 Ponente 44 % 1033 hPa 23 cielo sereno +10.1° perc. +8.4° Assenti 6.8 O max 7.2 Ponente 48 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:27

