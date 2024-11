Previsioni Meteo Bitonto: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto di Lunedì 25 Novembre evidenziano un inizio di settimana caratterizzato da condizioni prevalentemente serene e temperature gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse, mentre dalla mattina si assisterà a un miglioramento con cieli sereni e temperature in aumento. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da sud. Nel complesso, si prevede una giornata senza precipitazioni, con un’ottima visibilità e un’umidità che si manterrà su livelli accettabili.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,7°C, con una copertura nuvolosa che varierà dal 63% fino a raggiungere il 100% nelle prime ore. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 3,9 km/h, proveniente da sud-ovest. Con l’avanzare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, ma senza fenomeni di pioggia.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi. Alle 07:00, la temperatura salirà a 10,4°C con poche nuvole e una copertura nuvolosa ridotta al 14%. Proseguendo verso le ore centrali della giornata, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature, che raggiungeranno i 13,8°C intorno a 12:00. Le condizioni di cielo sereno favoriranno un piacevole riscaldamento, con un’umidità che scenderà fino al 36%.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,5°C alle 17:00, mantenendo cieli sereni e una leggera brezza. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,3 km/h. Le condizioni di stabilità atmosferica continueranno a garantire un’assenza di precipitazioni, con umidità che si attesterà intorno al 47%.

La sera si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno lentamente, arrivando a 11,5°C alle 23:00. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 18,9 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 41%, garantendo una serata fresca ma piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bitonto indicano un proseguimento di condizioni stabili e serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Non si prevedono cambiamenti significativi nel breve termine, rendendo questa settimana ideale per attività all’aperto. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre si attende un possibile cambiamento solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Bitonto

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +10.5° perc. +8.7° Assenti 4.5 OSO max 4.5 Libeccio 42 % 1031 hPa 5 cielo coperto +10.1° perc. +8.2° Assenti 5.2 O max 5.1 Ponente 42 % 1030 hPa 8 poche nuvole +11.4° perc. +9.7° Assenti 4.4 ONO max 4.2 Maestrale 41 % 1030 hPa 11 cielo sereno +13.4° perc. +11.8° Assenti 3.6 NNE max 2.7 Grecale 37 % 1028 hPa 14 cielo sereno +13.9° perc. +12.4° Assenti 6 NE max 4.2 Grecale 38 % 1027 hPa 17 cielo sereno +12.5° perc. +11° Assenti 8.3 ESE max 10 Scirocco 47 % 1026 hPa 20 cielo sereno +11.9° perc. +10.3° Assenti 7.8 SSE max 12.2 Scirocco 44 % 1026 hPa 23 cielo sereno +11.5° perc. +9.8° Assenti 11 S max 18.9 Ostro 41 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 16:26

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.