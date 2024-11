Previsioni Meteo Bitonto: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bitonto indicano un Mercoledì 6 Novembre caratterizzato da una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà verso un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,9°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, oscillando tra il 64% e il 70%. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, rendendo la giornata complessivamente gradevole.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 55%, con una leggera intensificazione della velocità del vento che potrebbe raggiungere i 9,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli abitanti di Bitonto potranno godere di un pomeriggio sereno.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15°C. Il cielo sarà nuovamente coperto, ma senza segni di pioggia. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 5 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bitonto nei prossimi giorni mostrano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono cambiamenti significativi, quindi gli abitanti potranno godere di un clima piacevole anche nei giorni successivi.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 3.2 NO max 4 Maestrale 79 % 1025 hPa 5 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 5.2 ONO max 5.7 Maestrale 80 % 1026 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 6.1 NNO max 7.7 Maestrale 79 % 1027 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +17.1° Assenti 7.9 N max 6.9 Tramontana 66 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.4° Assenti 9.4 NNE max 7.1 Grecale 66 % 1027 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 6.7 NNE max 7.8 Grecale 75 % 1028 hPa 20 cielo coperto +16° perc. +15.7° Assenti 2.2 NNE max 3.1 Grecale 76 % 1028 hPa 23 nubi sparse +15.6° perc. +15.2° Assenti 2.6 NO max 3.1 Maestrale 77 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:40

