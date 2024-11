Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 7,5°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 10,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, mantenendo temperature simili a quelle della mattina. Infine, la sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto e temperature in calo, che si porteranno attorno agli 8°C.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Bollate avrà un cielo completamente coperto, con una temperatura di 7,9°C e un’umidità che si manterrà alta, attorno all’80%. La velocità del vento sarà debole, proveniente da est, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi leggermente, con la presenza di poche nuvole. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C entro le ore centrali della giornata. L’umidità si ridurrà, portandosi attorno al 67%, mentre il vento continuerà a mantenersi debole, con velocità intorno ai 3-4 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno a condizioni di cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 10°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 70%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con direzione est-sud-est.

La sera si presenterà con un cielo nuovamente coperto, e le temperature scenderanno fino a 8°C. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 78%, e il vento continuerà a essere debole, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate di Lunedì 18 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature moderate. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibilità di un leggero miglioramento verso il fine settimana, quando le temperature potrebbero aumentare e il cielo potrebbe schiarirsi. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.1 ENE max 4.5 Grecale 80 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° Assenti 1.5 ESE max 2 Scirocco 80 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.8° perc. +6.8° Assenti 2.3 ESE max 2.8 Scirocco 83 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 SE max 4.4 Scirocco 69 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.8° perc. +9.5° Assenti 4.2 ESE max 5.2 Scirocco 62 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.9 SE max 4.1 Scirocco 70 % 1014 hPa 19 cielo coperto +9° perc. +9° Assenti 1.6 E max 2.1 Levante 76 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.1 E max 1.8 Levante 78 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 16:47

