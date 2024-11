Previsioni Meteo Bollate: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Bollate si presenterà con condizioni meteo variabili, caratterizzate da un inizio di giornata sereno che si trasformerà in un pomeriggio più nuvoloso. Le previsioni del tempo indicano temperature che si manterranno su valori miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. La presenza di nuvole, soprattutto nella mattina e nella sera, influenzerà la percezione della temperatura, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,5°C. L’umidità sarà alta, attorno all’84%, e il vento sarà debole, proveniente da est-sud-est. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 90% entro le 11:00, con temperature che saliranno fino a 16,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,7 km/h, favorendo un’atmosfera tranquilla.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con un ritorno al cielo sereno. Le temperature raggiungeranno il picco di 17,2°C alle 13:00 e si manterranno su valori simili fino alle 15:00. L’umidità scenderà leggermente, stabilizzandosi attorno al 65%. La brezza leggera, con raffiche fino a 7 km/h, renderà il clima gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a coprirsi, con nubi sparse che porteranno a una temperatura di circa 13°C entro le 23:00. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%. Anche se non si prevedono piogge, la sensazione di freschezza sarà accentuata dalla presenza delle nuvole.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità con temperature che si manterranno su valori miti, ma con un aumento della copertura nuvolosa. È consigliabile prepararsi a giornate variabili, con momenti di sole alternati a fasi più nuvolose. La situazione meteorologica rimarrà monitorata, ma al momento non si prevedono eventi estremi.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.3° perc. +12.9° Assenti 1.5 E max 2.4 Levante 85 % 1026 hPa 4 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 0.5 NNO max 1.3 Maestrale 87 % 1025 hPa 7 cielo coperto +12.6° perc. +12.2° Assenti 1.9 O max 3.3 Ponente 85 % 1026 hPa 10 cielo coperto +15.3° perc. +14.8° Assenti 3.5 SSO max 2.5 Libeccio 72 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.2° perc. +16.7° Assenti 4 SSE max 3.1 Scirocco 65 % 1024 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.4° Assenti 4.7 SSE max 6.5 Scirocco 73 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.2° perc. +13.8° Assenti 3.8 ESE max 6 Scirocco 82 % 1025 hPa 22 nubi sparse +13.3° perc. +12.9° Assenti 3.3 ESE max 5.5 Scirocco 86 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.