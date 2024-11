Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Mercoledì 27 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai +8°C. La mattina continuerà a mostrare una copertura nuvolosa al 100%, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +9,6°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai +10°C. La sera porterà un ulteriore schiarimento, con cielo sereno e temperature in calo fino a +7,6°C.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto, con una temperatura di +8,1°C e un’umidità elevata che si attesterà intorno al 93%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 1 km/h. Questo scenario di calma continuerà fino all’alba, quando le temperature si manterranno stabili.

Nella mattina, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che varieranno da +8,4°C a +9,6°C. L’umidità si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque alta, attorno all’85-90%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 2,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un passaggio a nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di +10°C. L’umidità continuerà a scendere, stabilizzandosi attorno all’83%. La velocità del vento si attesterà intorno ai 3 km/h, mantenendo condizioni di calma.

La sera porterà un miglioramento significativo, con cielo sereno e temperature che scenderanno fino a +7,6°C. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta.

In conclusione, le previsioni meteo per Bollate di Mercoledì 27 Novembre suggeriscono una giornata nuvolosa che si trasformerà in serena nel corso della sera. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori moderati e una possibile alternanza tra nuvole e schiarite. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 0.6 ONO max 1 Maestrale 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° Assenti 0.7 S max 1 Ostro 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 2 % 0.7 NNO max 0.9 Maestrale 91 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 2 % 1.9 O max 2.5 Ponente 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° Assenti 2.4 OSO max 2.5 Libeccio 83 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 2.6 SO max 2.6 Libeccio 87 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.2 ONO max 3.2 Maestrale 89 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 ONO max 3.6 Maestrale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

