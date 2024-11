Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bollate di Sabato 2 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, mentre nella mattina si assisterà a un aumento graduale delle temperature, accompagnato da un cielo limpido. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza fenomeni di pioggia. La sera porterà un ritorno a condizioni più serene, con temperature che si manterranno sopra i 14°C.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa ridotta al 11%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,4°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Nord Ovest. Le condizioni di umidità si manterranno elevate, attorno al 76%. Proseguendo verso le prime ore del mattino, il cielo rimarrà sereno fino alle 06:00, con temperature che varieranno da 14,2°C a 13°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima piacevole.

Nella mattina, dalle 07:00 alle 12:00, si assisterà a un aumento delle temperature, che raggiungeranno i 18,9°C alle 12:00. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 8%. L’umidità inizierà a scendere, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 4 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, passando da poche nuvole a nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 19,2°C fino alle 15:00, per poi scendere gradualmente fino a 16,8°C alle 17:00. Non si registreranno precipitazioni, e l’umidità si attesterà tra il 47% e il 62%.

La sera porterà un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85% alle 18:00. Tuttavia, a partire dalle 19:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bollate indicano una giornata di Sabato 2 Novembre caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno gradevoli durante tutto il giorno. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteo. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata per attività all’aperto, prima dell’arrivo di un clima più fresco nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Bollate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +14.2° perc. +13.6° Assenti 4.7 ONO max 6.1 Maestrale 76 % 1023 hPa 4 cielo sereno +13.4° perc. +12.7° Assenti 4.6 ONO max 6.8 Maestrale 74 % 1022 hPa 7 cielo sereno +13.3° perc. +12.5° Assenti 4.2 ONO max 7.2 Maestrale 67 % 1023 hPa 10 cielo sereno +17.2° perc. +16.3° Assenti 3.2 OSO max 4.2 Libeccio 51 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +18.5° Assenti 3.4 SSO max 2.6 Libeccio 47 % 1022 hPa 16 nubi sparse +17.4° perc. +16.7° Assenti 2.7 S max 2.8 Ostro 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +15.8° perc. +15.2° Assenti 0.3 N max 1.8 Tramontana 67 % 1024 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +14.1° Assenti 1.8 ENE max 2.4 Grecale 70 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 17:05

