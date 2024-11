Previsioni Meteo Bollate: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede un clima sereno con temperature intorno ai +8,1°C, in lieve calo a +7,6°C. Il vento sarà moderato, tra 2,3 km/h e 3,4 km/h, da Ovest e Sud Ovest, con umidità alta attorno all’84-87%. Durante la mattina, il cielo sarà coperto fino alle 11:00, con temperature tra +7,2°C e +10,8°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà, con temperature tra +10,8°C e +11,6°C. La sera porterà un cielo sereno e temperature a +8,8°C. Venerdì e Sabato continueranno con cieli sereni e temperature sopra i 5°C, ideali per attività all’aperto.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, si prevede un clima piuttosto sereno con poche nuvole. La temperatura si attesterà intorno ai +8,1°C, con una leggera diminuzione fino a +7,6°C verso le 03:00. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,3 km/h e 3,4 km/h, proveniente principalmente da Ovest e Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84-87%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 11:00, con temperature che varieranno da +7,2°C a +10,8°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno al 59%. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,8 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi sparse a poche nuvole. Le temperature si manterranno tra +10,8°C e +11,6°C, con una leggera diminuzione verso le 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,2 km/h. L’umidità scenderà al 54%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Infine, la sera porterà un cielo sereno con temperature che scenderanno a +8,8°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Venerdì 29 Novembre

Nella notte di Venerdì 29 Novembre, il cielo si presenterà sereno con temperature che si aggireranno attorno ai +7,5°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,5 km/h, proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà sereno con temperature che varieranno da +6,6°C a +11°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 57%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 1,9 km/h e 3,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse. Le temperature si manterranno tra +10,3°C e +11,1°C, con una leggera diminuzione verso le 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 4,5 km/h. L’umidità scenderà al 58%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un cielo sereno con temperature che scenderanno a +7,6°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 2,5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 69%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

Sabato 30 Novembre

Nella notte di Sabato 30 Novembre, il cielo si presenterà sereno con temperature che si aggireranno attorno ai +6,7°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 2,8 km/h, proveniente da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1027 hPa.

Durante la mattina, il clima rimarrà sereno con temperature che varieranno da +5,8°C a +7,5°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si attesterà attorno al 68%. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra 4,5 km/h e 4,9 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e cielo coperto. Le temperature si manterranno tra +7,0°C e +8,2°C, con una leggera diminuzione verso le 15:00. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 5 km/h. L’umidità scenderà al 62%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

La sera porterà un cielo sereno con temperature che scenderanno a +5,9°C. La velocità del vento sarà più contenuta, intorno ai 5 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 75%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, il fine settimana si preannuncia caratterizzato da un clima prevalentemente sereno e temperato, con temperature che si manterranno sopra i 5°C. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, rendendo questo weekend un’ottima occasione per godere di momenti di svago e relax.

