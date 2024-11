Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Bologna si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno tra i 6,4°C e i 12°C. La copertura nuvolosa sarà costante durante tutto il giorno, con una percentuale che raggiungerà il 100% nelle ore centrali. Le previsioni meteo indicano anche una leggera brezza che accompagnerà le temperature, rendendo l’aria fresca, soprattutto nelle ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, il che permetterà di godere di una giornata asciutta.

Nella notte, le temperature si manterranno intorno ai 7°C, con un cielo coperto che non darà spazio a schiarite. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 0,6 km/h e 4 km/h, proveniente principalmente da est e sud-est. L’umidità si attesterà attorno al 77%, creando una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10°C entro le ore centrali. La brezza leggera, con velocità che varierà tra 1,2 km/h e 4,1 km/h, contribuirà a mantenere l’aria fresca. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1023 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 12°C intorno alle 14:00, mantenendosi poi attorno ai 9°C verso le 16:00. Il cielo rimarrà coperto, ma non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento aumenterà, con punte fino a 10,6 km/h, rendendo l’aria più frizzante. L’umidità inizierà a diminuire, scendendo fino al 69%.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno nuovamente, attestandosi intorno ai 7°C. Il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di nubi sparse. La velocità del vento si manterrà tra 5,2 km/h e 8,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 86%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Bologna indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che varieranno gradualmente. Si prevede che le temperature notturne rimarranno fresche, mentre durante il giorno ci saranno lievi aumenti. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo possibile godere di un clima asciutto e fresco.

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7° perc. +7° Assenti 2.5 ESE max 3 Scirocco 78 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1.3 O max 2.8 Ponente 79 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.8 NO max 8.5 Maestrale 80 % 1022 hPa 10 cielo coperto +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.1 NO max 12.1 Maestrale 80 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.3° perc. +10.4° prob. 8 % 5.9 E max 12.7 Levante 74 % 1023 hPa 16 cielo coperto +9.4° perc. +9.2° prob. 5 % 4.9 ENE max 5.5 Grecale 74 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.9° perc. +7.1° Assenti 6 ONO max 6.2 Maestrale 81 % 1024 hPa 22 nubi sparse +6.7° perc. +5.1° Assenti 8 O max 7.9 Ponente 86 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:11 e tramonta alle ore 16:47

