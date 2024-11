Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 15 Novembre si preannunciano caratterizzate da un clima prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 5°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. La mattina porterà un clima fresco, con temperature che saliranno fino a 11°C intorno a mezzogiorno, accompagnate da poche nuvole. Nel pomeriggio, invece, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con un cielo coperto e temperature che scenderanno gradualmente. La sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 6°C.

Durante la notte, Bologna godrà di un cielo sereno con una temperatura che si attesterà attorno ai 5,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che non supereranno i 7,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno all’80%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima rimarrà fresco e gradevole. Alle 08:00, la temperatura salirà a 7,2°C, con un cielo sereno e una leggera brezza. A partire dalle 10:00, la temperatura raggiungerà i 9,7°C, mantenendo una copertura nuvolosa limitata al 18%. A mezzogiorno, si registrerà un incremento della temperatura fino a 11°C, con nubi sparse che non influenzeranno significativamente il bel tempo.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà, con un cielo che diventerà progressivamente più coperto. Alle 13:00, la temperatura sarà di 11,2°C, ma la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 93%. Le temperature inizieranno a scendere, arrivando a 9,9°C alle 15:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 4 km/h, con direzione Est-Nord Est.

La sera porterà un ritorno al sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 6°C. Alle 19:00, il cielo sarà sereno e la temperatura percepita sarà di 6,3°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile ritorno della nuvolosità e temperature in calo. Sabato e Domenica potrebbero presentarsi con condizioni simili, ma è consigliabile monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti. La giornata di Venerdì 15 Novembre si preannuncia quindi come un’ottima opportunità per godere di momenti all’aperto, soprattutto nelle ore mattutine e serali.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +5.3° perc. +3.6° Assenti 7.5 SO max 7.5 Libeccio 79 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.9° perc. +3.1° Assenti 7.6 SO max 7.3 Libeccio 77 % 1023 hPa 7 cielo sereno +5.3° perc. +4.5° Assenti 4.9 SO max 4.9 Libeccio 74 % 1024 hPa 10 poche nuvole +9.7° perc. +9.7° Assenti 4.3 NNO max 3.9 Maestrale 61 % 1024 hPa 13 cielo coperto +11.2° perc. +9.9° Assenti 4 ENE max 2.8 Grecale 59 % 1023 hPa 16 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 4.1 E max 4 Levante 74 % 1024 hPa 19 cielo sereno +6.9° perc. +6.3° Assenti 4.9 S max 5 Ostro 78 % 1025 hPa 22 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 4.3 SSO max 4.4 Libeccio 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 16:44

