Previsioni Meteo Bologna: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

Le previsioni meteo per Bologna di Venerdì 22 Novembre indicano un giorno caratterizzato da un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori relativamente freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 4°C e una sensazione di freddo accentuata da un vento moderato proveniente da Nord-Nord Ovest. La probabilità di precipitazioni sarà alta, ma non si prevederanno piogge significative.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Si assisterà a un passaggio da pioggia leggera a un cielo più sereno, con temperature che saliranno fino a 9,9°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo sereno e a una sensazione di maggiore comfort termico. Il vento, sebbene presente, sarà meno intenso rispetto alla notte, con velocità che varieranno tra i 7,9 km/h e i 23,8 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 9,6°C, mantenendo un cielo sereno e poche nuvole. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno intorno al 47%, favorendo un clima gradevole per attività all’aperto. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’atmosfera più piacevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente fino a 3,4°C. Il vento rimarrà moderato, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità si manterrà attorno al 53%, garantendo una serata fresca ma non eccessivamente fredda.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Sabato e Domenica si prevede un clima simile, con temperature che potrebbero superare i 10°C. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è sempre consigliabile monitorare eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +3.5° perc. -0° prob. 19 % 14.4 NNO max 27.4 Maestrale 90 % 993 hPa 4 nubi sparse +3.3° perc. -0.6° prob. 12 % 16.5 O max 33.1 Ponente 83 % 996 hPa 7 cielo coperto +4.8° perc. +1.5° prob. 12 % 14.9 O max 42.7 Ponente 81 % 1000 hPa 10 nubi sparse +8.4° perc. +5° prob. 6 % 23.8 ONO max 37.2 Maestrale 52 % 1004 hPa 13 cielo sereno +9.6° perc. +7.2° Assenti 17.2 NO max 25.2 Maestrale 47 % 1006 hPa 16 cielo sereno +5.9° perc. +5.2° Assenti 4.9 OSO max 5.3 Libeccio 59 % 1009 hPa 19 cielo sereno +4.6° perc. +2.7° prob. 3 % 8.1 SO max 7.8 Libeccio 58 % 1013 hPa 22 cielo sereno +3.7° perc. +1.1° Assenti 10.3 OSO max 11.9 Libeccio 54 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:39

