Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Bologna di Domenica 3 Novembre indicano una giornata caratterizzata da temperature miti e una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo prevalentemente sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La presenza di venti leggeri contribuirà a mantenere un clima gradevole, nonostante l’umidità che si manterrà su livelli elevati.

Nella notte, tra le 00:00 e le 05:00, il meteo si presenterà con poche nuvole e nubi sparse, con temperature che varieranno da 12,6°C a 11,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 4,3 km/h e i 6,5 km/h, proveniente principalmente da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno all’82-87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1026 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a presentarsi nuvoloso, ma con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 17,2°C intorno a mezzogiorno. I venti saranno leggeri, con velocità che si attesteranno tra i 1,8 km/h e i 7,9 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 70%.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il meteo prevede un cielo prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16-17°C, rendendo la giornata particolarmente gradevole. I venti continueranno a soffiare leggeri, con velocità che varieranno tra i 7,5 km/h e i 9,5 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 69-75%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

La sera, dalle 18:00 in poi, il cielo si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 12°C. I venti continueranno a essere leggeri, contribuendo a mantenere un clima fresco ma piacevole. L’umidità si attesterà attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bologna indicano una giornata di Domenica 3 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un lieve abbassamento delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un inizio di Novembre all’insegna della stabilità climatica.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +12.3° perc. +11.8° Assenti 5.3 OSO max 5.1 Libeccio 83 % 1026 hPa 4 nubi sparse +11.6° perc. +11.1° Assenti 5 OSO max 4.9 Libeccio 86 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.8° Assenti 3.2 OSO max 3.3 Libeccio 87 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.7° Assenti 1.8 SE max 4.3 Scirocco 75 % 1027 hPa 13 poche nuvole +17.4° perc. +17° Assenti 7.9 E max 9.5 Levante 69 % 1025 hPa 16 nubi sparse +14.6° perc. +14.2° Assenti 8.1 ESE max 9.8 Scirocco 81 % 1026 hPa 19 cielo sereno +12.7° perc. +12.3° Assenti 6.3 SE max 6.3 Scirocco 84 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11.6° Assenti 5.7 SSO max 5.7 Libeccio 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 16:57

