Previsioni Meteo Bologna: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bologna di Giovedì 7 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature si attesteranno intorno ai 9-14°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le nubi continueranno a dominare il cielo, ma senza precipitazioni significative. Infine, la sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque condizioni di stabilità atmosferica.

Durante la notte, Bologna si presenterà con un cielo coperto, con una temperatura che scenderà fino a 9,4°C. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 5,4 km/h. Le condizioni di copertura nuvolosa saranno elevate, raggiungendo il 92%.

Al risveglio, nella mattina, il cielo si schiarirà leggermente, passando a nubi sparse. La temperatura salirà progressivamente, raggiungendo i 14°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi attorno al 68%. Il vento rimarrà debole, con intensità di circa 5 km/h, favorendo una sensazione di freschezza ma senza particolari disagi.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora parzialmente nuvoloso, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 11-14°C. L’intensità del vento sarà molto leggera, rendendo la giornata complessivamente gradevole. L’umidità continuerà a oscillare, mantenendosi su valori accettabili.

Con l’arrivo della sera, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 9-10°C. Il cielo rimarrà nuovamente parzialmente nuvoloso, con una leggera brezza che accompagnerà le ore serali. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza generare condizioni di disagio.

In conclusione, le previsioni meteo per Bologna nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che le temperature rimarranno stabili, con un’alternanza di nubi sparse e momenti di cielo sereno. Le condizioni generali saranno favorevoli, senza precipitazioni in vista, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle temperature serali, che potrebbero risultare fresche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Bologna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +9.4° perc. +8.9° Assenti 5.4 OSO max 5.4 Libeccio 88 % 1030 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.5° Assenti 4.9 OSO max 5 Libeccio 89 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.6 OSO max 4.6 Libeccio 88 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.3° perc. +12.6° Assenti 4.4 N max 3.4 Tramontana 75 % 1031 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +14.1° Assenti 5.1 NE max 5 Grecale 66 % 1030 hPa 16 nubi sparse +12.2° perc. +11.5° Assenti 1.3 E max 2.1 Levante 77 % 1029 hPa 19 poche nuvole +10.8° perc. +10.2° Assenti 3.9 SO max 4 Libeccio 83 % 1030 hPa 22 nubi sparse +9.9° perc. +9.3° Assenti 6.2 OSO max 6.3 Libeccio 88 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 16:52

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.