Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

Le previsioni meteo per Lunedì 18 Novembre a Bolzano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, le temperature oscilleranno intorno ai 5°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un lieve aumento, con picchi che raggiungeranno i 12,8°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con percentuali che supereranno il 90% nel pomeriggio e in serata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Bolzano presenterà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 5,2°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 99% nelle prime ore del mattino. La temperatura percepita si manterrà stabile intorno ai 5°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 67%.

Nel corso della mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si alzeranno fino a 12,8°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da Nord Est. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 52% entro le ore centrali della giornata.

Il pomeriggio vedrà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere elevata, con valori che toccheranno il 90%. Anche la velocità del vento rimarrà bassa, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 6°C, mantenendo un cielo coperto e un’umidità che si attesterà intorno all’83%. Le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Lunedì. È consigliabile prepararsi a condizioni di umidità elevata e a un clima fresco, particolarmente nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +5.1° perc. +5.1° Assenti 3.9 NE max 4 Grecale 69 % 1015 hPa 5 cielo coperto +5.1° perc. +4.3° Assenti 4.9 NNE max 5.5 Grecale 71 % 1015 hPa 8 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 3 NNE max 4.9 Grecale 62 % 1016 hPa 11 cielo coperto +12.3° perc. +10.9° Assenti 2.4 SO max 2.6 Libeccio 52 % 1013 hPa 14 cielo coperto +11.8° perc. +10.6° Assenti 3.8 SO max 4.9 Libeccio 59 % 1012 hPa 17 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 3.6 NE max 4.9 Grecale 82 % 1015 hPa 20 cielo coperto +6.3° perc. +6.3° Assenti 2.5 NE max 3.9 Grecale 81 % 1016 hPa 23 cielo coperto +6.6° perc. +6.6° Assenti 0.9 NE max 2.2 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 16:36

