Previsioni Meteo Bolzano: il bollettino per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Bolzano si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di +10,4°C a un massimo di +18,3°C, con una leggera diminuzione delle temperature nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. L’umidità si manterrà su valori relativamente alti, raggiungendo anche l’80% in alcune fasce orarie.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai +10,8°C. La copertura nuvolosa sarà assente e l’umidità si manterrà attorno al 72%. La brezza leggera proveniente da Nord Est accompagnerà le ore notturne, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle prime ore, con un incremento delle nuvole a partire dalle 08:00. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i +18,3°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando da poche nuvole a nubi sparse. L’umidità si manterrà su valori compresi tra il 62% e il 75%.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature inizieranno a calare, scendendo fino a +15,2°C alle 15:00. Le condizioni di umidità aumenteranno, raggiungendo il 79%. Non sono previste precipitazioni significative, ma il cielo rimarrà grigio e opaco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +10,4°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, con la presenza di poche nuvole. L’umidità continuerà a rimanere elevata, intorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento. Mercoledì e giovedì si prevede un clima più stabile e soleggiato, che favorirà un abbassamento dell’umidità e un aumento delle temperature, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° Assenti 4.1 NE max 4.8 Grecale 73 % 1028 hPa 5 cielo sereno +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.3 NE max 4.9 Grecale 75 % 1028 hPa 8 poche nuvole +13.7° perc. +12.8° Assenti 1.7 NNE max 3.1 Grecale 62 % 1026 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.4° Assenti 3.1 OSO max 1.7 Libeccio 51 % 1024 hPa 14 cielo coperto +17.2° perc. +16.6° Assenti 2.3 SO max 3.2 Libeccio 62 % 1024 hPa 17 cielo coperto +12.8° perc. +12.2° Assenti 2.6 NE max 3.5 Grecale 79 % 1025 hPa 20 poche nuvole +11.1° perc. +10.5° Assenti 3.1 NE max 4.1 Grecale 84 % 1027 hPa 23 poche nuvole +10.4° perc. +9.5° Assenti 3.6 NE max 4.3 Grecale 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:06 e tramonta alle ore 16:50

