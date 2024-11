Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Bolzano si presentano caratterizzate da un inizio di giornata sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di cielo coperto e nevicate. Le temperature si manterranno su valori relativamente freschi, con minime che toccheranno i -0,5°C al mattino e massime che non supereranno i 5,8°C. La presenza di neve sarà un elemento distintivo, con accumuli previsti nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, le condizioni saranno di cielo sereno con temperature che si attesteranno intorno ai -0,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà molto bassa, attorno all’1%, e il vento sarà debole, proveniente da Nord Est con velocità di circa 3,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1010 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i +2,3°C intorno alle 08:00. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, arrivando al 20%. Il vento si presenterà sempre debole, con velocità che varierà tra 2,8 km/h e 4,5 km/h. L’umidità scenderà al 47% e la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, portando a nevicate a partire dalle 14:00. Le temperature scenderanno gradualmente, con valori che toccheranno i 4,4°C alle 15:00. Le nevicate si intensificheranno, con accumuli di 0,12 mm di neve alle 14:00 e 0,27 mm alle 17:00. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%.

La sera sarà caratterizzata da nevicate continue, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e le precipitazioni nevose aumenteranno, con accumuli che raggiungeranno i 1,03 mm entro le 21:00. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 6,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano indicano un passaggio da condizioni serene a un pomeriggio e una sera caratterizzati da neve. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e la possibilità di nuove nevicate, rendendo necessario prestare attenzione alle condizioni stradali e meteorologiche. La settimana si concluderà con un clima invernale, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno -0.2° perc. -0.2° Assenti 4.1 NE max 6.3 Grecale 67 % 1011 hPa 5 cielo sereno -0.4° perc. -0.4° Assenti 4.5 NE max 5.7 Grecale 66 % 1012 hPa 8 cielo sereno +2.3° perc. +2.3° Assenti 2.8 NNE max 4 Grecale 47 % 1012 hPa 11 nubi sparse +5.8° perc. +5.8° Assenti 3.5 SO max 5.8 Libeccio 30 % 1008 hPa 14 neve +4.8° perc. +4.8° 0.12 mm 4 SO max 7.8 Libeccio 37 % 1005 hPa 17 neve +3.4° perc. +1.8° 0.27 mm 6.2 SSO max 12.2 Libeccio 60 % 1002 hPa 20 neve +2° perc. +2° 0.96 mm 1.1 ESE max 3.7 Scirocco 93 % 999 hPa 23 neve +1.7° perc. +1.7° 0.35 mm 4.2 N max 6.3 Tramontana 94 % 995 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:33

