Previsioni Meteo Bolzano: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Bolzano si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 6,9°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 93%, e l’umidità si manterrà attorno al 63%. Con il passare delle ore, la temperatura subirà lievi fluttuazioni, mantenendosi comunque su valori simili.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 6,2°C a 13,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con valori che toccheranno il 100%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,8 km/h e 4,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni settentrionali e occidentali. L’umidità si manterrà attorno al 46%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteorologiche, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 10,5°C e 12,8°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 71%. La velocità del vento rimarrà contenuta, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 65%.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno progressivamente fino a raggiungere i 5,2°C. La velocità del vento si manterrà bassa, e l’umidità si stabilizzerà attorno al 75%. Questo cambiamento favorirà una sensazione di freschezza, tipica delle serate autunnali.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bolzano nei prossimi giorni indicano un trend di stabilizzazione delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di nuvole e temperature fresche, si prevede un miglioramento generale, con cieli sereni e temperature più miti. Domani e dopodomani, le condizioni meteo dovrebbero rimanere favorevoli, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo le giornate più piacevoli per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Bolzano

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +6.5° perc. +6.5° Assenti 3.7 NNE max 4.3 Grecale 66 % 1024 hPa 5 cielo coperto +6.4° perc. +6.4° Assenti 4.2 NNE max 4.8 Grecale 67 % 1024 hPa 8 cielo coperto +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.8 N max 3.2 Tramontana 58 % 1025 hPa 11 cielo coperto +13.3° perc. +11.9° Assenti 4.1 OSO max 3.6 Libeccio 47 % 1023 hPa 14 nubi sparse +12.8° perc. +11.5° Assenti 3.2 SO max 3.9 Libeccio 52 % 1022 hPa 17 nubi sparse +7.3° perc. +7.3° Assenti 3.5 NE max 4.8 Grecale 74 % 1025 hPa 20 cielo sereno +6.2° perc. +6.2° Assenti 3.3 NE max 4.4 Grecale 74 % 1027 hPa 23 cielo sereno +5.2° perc. +5.2° Assenti 3.2 NE max 4 Grecale 75 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 16:41

