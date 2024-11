Previsioni Meteo Boscoreale: il bollettino per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Giovedì 14 Novembre evidenziano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, con una copertura nuvolosa totale e temperature che si manterranno intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà, portando a una mattinata più serena, ma con nubi sparse che si alterneranno a momenti di cielo sereno. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 16,5°C nel pomeriggio.

Nel dettaglio, durante la notte (00:00 – 05:00), Boscoreale sarà interessata da piogge moderate e leggere, con una temperatura che si aggirerà intorno ai 12,6°C e una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da Nord Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’87%.

Con l’arrivo della mattina (06:00 – 12:00), il meteo inizierà a migliorare. Si passerà da nubi sparse a un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 16,5°C. La velocità del vento diminuirà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità scenderà gradualmente, portandosi attorno al 60%.

Nel pomeriggio (13:00 – 17:00), il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 15,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi su livelli moderati. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo la temperatura percepita leggermente più bassa.

La sera (18:00 – 23:00) porterà un ritorno delle piogge leggere, con temperature che scenderanno fino a 13,7°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni saranno accompagnate da un aumento dell’umidità. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con direzione variabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo durante la giornata di Giovedì, seguito da un possibile ritorno di condizioni più instabili. Venerdì e Sabato potrebbero presentare ulteriori piogge, quindi è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Boscoreale

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +12.6° perc. +12.2° 2.19 mm 10.1 NE max 13.5 Grecale 88 % 1016 hPa 4 cielo coperto +13° perc. +12.5° prob. 66 % 8.6 NNE max 11.2 Grecale 79 % 1016 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +12.5° Assenti 5.8 NE max 7.3 Grecale 77 % 1018 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 2.1 SSO max 3.9 Libeccio 64 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.5° perc. +15.7° prob. 1 % 4.8 O max 5.9 Ponente 59 % 1016 hPa 16 cielo coperto +15.7° perc. +15° prob. 5 % 4.1 OSO max 4.5 Libeccio 63 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +14.9° perc. +14.2° 0.4 mm 9.3 NO max 10.5 Maestrale 70 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +13.7° perc. +13° 0.13 mm 4.2 NNO max 5.5 Maestrale 71 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 16:42

