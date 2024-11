Previsioni Meteo Boscoreale: tutti i dettagli per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Boscoreale di Venerdì 15 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un aumento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +10,2°C e +15,6°C, mentre i venti soffieranno moderati da Nord Est. L’umidità si attesterà su livelli medio-alti, con picchi del 70% durante la notte e una leggera diminuzione nel pomeriggio.

Nella notte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa +11,2°C. La copertura nuvolosa sarà al 35%, con una leggera probabilità di precipitazioni, che si attesterà attorno al 74%. I venti saranno moderati, con una velocità di 11,4 km/h e raffiche fino a 14 km/h.

Durante la mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, passando a un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i +14,8°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa si ridurrà al 9%, e non si prevedono precipitazioni. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità di circa 8-12 km/h.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà stabile, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i +15,6°C. L’umidità scenderà al 38%, favorendo una sensazione di maggiore comfort. Anche in questo intervallo, non si registreranno precipitazioni, e i venti si manterranno leggeri, con intensità variabile.

Con l’arrivo della sera, la situazione cambierà leggermente. Il cielo si coprirà di nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai +12,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 57%, e l’umidità risalirà al 56%. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, ma con una velocità ridotta, attorno ai 6-8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Boscoreale nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una leggera instabilità prevista per il fine settimana. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni della copertura nuvolosa e di godere delle belle giornate di sole che caratterizzeranno gran parte della settimana.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.8° perc. +9.8° prob. 1 % 11.4 NE max 14.4 Grecale 70 % 1017 hPa 4 cielo sereno +10.2° perc. +9.2° prob. 4 % 13.2 NE max 19.9 Grecale 75 % 1018 hPa 7 nubi sparse +11.1° perc. +10° Assenti 12.5 NE max 22.6 Grecale 68 % 1018 hPa 10 poche nuvole +14° perc. +12.8° Assenti 10.9 NE max 19.4 Grecale 51 % 1019 hPa 13 cielo sereno +15.6° perc. +14.2° Assenti 8 NNE max 13 Grecale 38 % 1019 hPa 16 cielo sereno +14.4° perc. +13.1° Assenti 7.7 NE max 8.9 Grecale 44 % 1019 hPa 19 poche nuvole +13° perc. +11.7° Assenti 6.6 NE max 9.7 Grecale 51 % 1021 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.1° Assenti 7.3 NNE max 9.2 Grecale 56 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 16:41

