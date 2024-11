Previsioni Meteo Brescia: il bollettino per domani martedì 19 novembre

MeteoWeb

Martedì 19 Novembre a Brescia si preannuncia una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori piuttosto freschi. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 6,8°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1014 hPa.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e la temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 10°C intorno alle 10:00. Anche in questa fascia oraria, la copertura nuvolosa sarà totale, con umidità che si attesterà attorno al 64%. I venti continueranno a soffiare debolmente, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano una leggera flessione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 8,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante, con valori che si aggireranno attorno al 99%. Anche l’umidità si manterrà alta, attorno al 72%, mentre i venti continueranno a soffiare da Ovest-Nord Ovest con intensità leggera.

Con l’arrivo della sera, le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 6,7°C alle 22:00. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità si manterrà attorno al 75%. I venti, sempre leggeri, continueranno a provenire da Nord Ovest.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni evidenziano una persistenza di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature fresche. Domani, mercoledì, si prevede un leggero miglioramento con possibili schiarite, mentre giovedì le temperature potrebbero subire un ulteriore calo. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali variazioni significative nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 19 Novembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.5 NNE max 3.9 Grecale 76 % 1014 hPa 4 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 3.6 NNE max 3.2 Grecale 73 % 1013 hPa 7 cielo coperto +6.8° perc. +6.8° Assenti 4.4 N max 4 Tramontana 73 % 1013 hPa 10 cielo coperto +10° perc. +9.7° Assenti 5.1 OSO max 5.5 Libeccio 64 % 1011 hPa 13 cielo coperto +9.1° perc. +8.7° Assenti 5.3 ONO max 7.9 Maestrale 72 % 1009 hPa 16 cielo coperto +8.4° perc. +7.8° Assenti 5.3 O max 7.8 Ponente 74 % 1007 hPa 19 cielo coperto +7.6° perc. +6.9° Assenti 5.5 NO max 7.2 Maestrale 74 % 1006 hPa 22 cielo coperto +6.7° perc. +5.7° Assenti 5.9 NO max 6 Maestrale 75 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 16:42

