Previsioni Meteo Brescia: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

Martedì 12 Novembre a Brescia si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante, che non dovrebbe portare a precipitazioni significative. I venti saranno leggeri, con una direzione prevalentemente settentrionale, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai +8,5°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La brezza leggera accompagnerà la notte, mantenendo l’atmosfera piuttosto stabile. L’umidità si manterrà attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +11,6°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con umidità che si attesterà attorno al 59%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra i 2,6 km/h e i 5,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, raggiungendo un massimo di +12,2°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, con umidità che aumenterà fino al 67%. I venti continueranno a essere deboli, con intensità che non supererà i 4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una diminuzione della copertura nuvolosa a 91% alle 21:00 e successivamente a 61% alle 23:00, quando si passerà a nubi sparse. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 79%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brescia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, con possibilità di schiarite solo nei giorni successivi. Pertanto, è consigliabile prepararsi a un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Brescia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.5° perc. +7.9° prob. 1 % 5.3 ENE max 7.7 Grecale 77 % 1022 hPa 4 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° prob. 1 % 3.1 NNE max 3.5 Grecale 78 % 1021 hPa 7 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 3.9 NE max 8.4 Grecale 76 % 1023 hPa 10 cielo coperto +11.1° perc. +9.8° Assenti 4.2 ESE max 7.2 Scirocco 59 % 1024 hPa 13 cielo coperto +12.2° perc. +11° Assenti 3.2 S max 4.5 Ostro 58 % 1024 hPa 16 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 2.5 SSO max 2.9 Libeccio 67 % 1024 hPa 19 cielo coperto +8.6° perc. +8.2° Assenti 4.9 N max 4.7 Tramontana 73 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.7° perc. +7.7° Assenti 4.7 N max 4.5 Tramontana 79 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 16:49

