Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 17 Novembre a Bresso indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà nel corso della giornata in condizioni di maggiore copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori moderati, con picchi che raggiungeranno i 12,2°C nel pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con direzioni variabili, e non si prevedono precipitazioni significative.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 7,7°C. La copertura nuvolosa sarà molto bassa, attorno al 3%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 70%. La velocità del vento sarà lieve, proveniente da Ovest, con raffiche che non supereranno i 3,9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, il meteo continuerà a rimanere favorevole, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente le temperature, che si aggireranno tra i 6,8°C e i 11,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 13%. L’umidità inizierà a scendere, mentre il vento si manterrà debole, con velocità comprese tra 1,5 km/h e 3,1 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo si stabilizzeranno con cielo sereno e temperature che raggiungeranno il massimo di 12,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si attesterà intorno al 51%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 4,2 km/h.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo diventerà coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno progressivamente, arrivando a 8,3°C entro la mezzanotte. L’umidità aumenterà, superando il 78%, e il vento si intensificherà leggermente, mantenendosi comunque su valori moderati.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana con temperature fresche e condizioni variabili. Lunedì e martedì si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, con possibilità di piogge leggere. Sarà quindi importante monitorare gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +7.5° perc. +7.5° Assenti 2.7 O max 3.1 Ponente 71 % 1019 hPa 4 cielo sereno +7.1° perc. +7.1° Assenti 1.5 ONO max 2.3 Maestrale 72 % 1018 hPa 7 poche nuvole +6.9° perc. +6.9° Assenti 1.3 NO max 1.9 Maestrale 70 % 1017 hPa 10 poche nuvole +10.3° perc. +8.8° Assenti 1.9 SO max 2.6 Libeccio 54 % 1017 hPa 13 cielo sereno +12.2° perc. +10.8° Assenti 3 SO max 3.4 Libeccio 51 % 1014 hPa 16 cielo sereno +10.7° perc. +9.5° Assenti 4.2 S max 4.1 Ostro 63 % 1013 hPa 19 cielo coperto +9.4° perc. +9.4° Assenti 3.4 ESE max 4.2 Scirocco 73 % 1014 hPa 22 cielo coperto +8.6° perc. +8.6° Assenti 4 E max 6.5 Levante 78 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:29 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.