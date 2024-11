Previsioni Meteo Bresso: il bollettino per la prossima settimana 11 – 14 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4% e temperature intorno ai +11°C. La mattina proseguirà con cieli sereni e temperature che varieranno da +9,8°C a +14,6°C. Nel pomeriggio, il massimo raggiungerà +14,7°C, mentre la sera porterà nubi sparse con una copertura del 75% e temperature in calo a +10,1°C. Martedì 12 Novembre, il cielo sarà coperto con temperature tra +9,6°C e +12,4°C. Mercoledì 13 Novembre, si prevede un cielo coperto e temperature intorno ai +8,9°C. Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà nuovamente sereno con temperature che toccheranno +9,5°C.

Lunedì 11 Novembre

Nella notte di Lunedì 11 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si manterranno intorno ai +11°C, con una temperatura percepita di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 4,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno da +9,8°C a +14,6°C. La temperatura percepita si manterrà tra +9,8°C e +13,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 2,6 km/h e 5 km/h, sempre con direzione Est-Sud Est. L’umidità scenderà progressivamente fino al 46%.

Nel pomeriggio, il tempo continuerà a essere sereno con temperature che toccheranno un massimo di +14,7°C alle 13:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 13,4°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,9 km/h. L’umidità si manterrà tra il 45% e il 52%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 75%. Le temperature scenderanno a +10,1°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +9°C. La velocità del vento varierà tra 5,5 km/h e 6,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 70%.

Martedì 12 Novembre

Nella notte di Martedì 12 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 79%. Le temperature si manterranno intorno ai +9,9°C, con una temperatura percepita di +9,2°C. La velocità del vento sarà di 6,7 km/h proveniente da Est, con raffiche che potranno raggiungere i 14,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno da +9,6°C a +12,4°C. La temperatura percepita si manterrà tra +9,1°C e +10,9°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3 km/h e 6,4 km/h, sempre con direzione Est. L’umidità si attesterà attorno al 48%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà l’85%. Le temperature si attesteranno intorno ai 12,8°C, con una temperatura percepita di 11,4°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 48%.

Nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature che scenderanno a +9,2°C alle 23:00. La temperatura percepita sarà di +9,2°C. La velocità del vento sarà di 1,9 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 64%.

Mercoledì 13 Novembre

Nella notte di Mercoledì 13 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 87%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,9°C, con una temperatura percepita di +8,9°C. La velocità del vento sarà di 1,2 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 2,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 23%. Le temperature varieranno da +8,5°C a +11,6°C. La temperatura percepita si manterrà tra +8,5°C e +10,3°C. La velocità del vento sarà di circa 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno con temperature che toccheranno un massimo di 12,3°C alle 13:00. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 11°C. La velocità del vento sarà di circa 5,9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 51%.

Infine, nella sera, il cielo si coprirà di nubi sparse con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 63%. Le temperature scenderanno a +8,6°C alle 23:00, con una temperatura percepita di +8,6°C. La velocità del vento sarà di 0,4 km/h, e l’umidità si attesterà attorno al 66%.

Giovedì 14 Novembre

Nella notte di Giovedì 14 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +8,4°C, con una temperatura percepita di +8,4°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h proveniente da Ovest-Sud Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 4 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 11%. Le temperature varieranno da +8°C a +9,5°C. La temperatura percepita si manterrà tra +8°C e +9,5°C. La velocità del vento sarà di circa 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 52%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà nubi sparse con temperature che toccheranno un massimo di 9,5°C. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 9,5°C. La velocità del vento sarà di circa 0,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 52%.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni mostrano un inizio di settimana caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, seguiti da un incremento della copertura nuvolosa e temperature in lieve calo. Gli amanti del sole potranno godere di giornate piacevoli, mentre chi preferisce il clima più fresco troverà soddisfazione nei giorni successivi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.