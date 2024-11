Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Bresso di Mercoledì 13 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno durante le prime ore, che si trasformerà in un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio e nella sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 12,4°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero arrivare fino a 9,3 km/h in serata. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, specialmente nelle ore serali.

Durante la notte, Bresso si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 8,5°C. La copertura nuvolosa sarà al 71%, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 2,4 km/h da Ovest. L’umidità si aggirerà attorno al 61%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente freddo.

Nella mattina, il cielo si manterrà sereno, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 11,5°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa sarà assente, permettendo al sole di riscaldare l’aria. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 4,3 km/h. L’umidità scenderà, raggiungendo il 51%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo delle condizioni meteo. Le nubi sparse inizieranno a coprire il cielo, con una copertura nuvolosa che arriverà fino all’81% entro le ore successive. Le temperature si manterranno attorno ai 11°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 5,3 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 53%, rendendo l’aria leggermente più umida.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature scenderanno fino a 9,2°C, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 67%. La velocità del vento si manterrà intorno ai 5 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 9,3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un possibile miglioramento delle condizioni meteo per il fine settimana. Tuttavia, per Mercoledì 13 Novembre, ci si aspetta una giornata che inizierà con un clima sereno e che si concluderà con un cielo coperto, mantenendo temperature miti e una leggera umidità. Gli amanti del sole potranno approfittare delle prime ore della giornata, mentre la sera potrebbe risultare più grigia e umida.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +8.3° perc. +8.3° Assenti 1.4 O max 2.4 Ponente 63 % 1026 hPa 4 cielo sereno +7.8° perc. +7.8° Assenti 1.7 NO max 2.3 Maestrale 66 % 1025 hPa 7 cielo sereno +7.6° perc. +7.6° Assenti 2.2 SO max 3.2 Libeccio 67 % 1025 hPa 10 cielo sereno +10.7° perc. +9.3° Assenti 3.9 S max 2.7 Ostro 54 % 1025 hPa 13 poche nuvole +12.4° perc. +10.9° Assenti 2.9 S max 2.1 Ostro 47 % 1023 hPa 16 nubi sparse +11° perc. +9.6° Assenti 4.3 S max 5.3 Ostro 53 % 1021 hPa 19 cielo coperto +9.6° perc. +9.6° Assenti 4.5 ESE max 6.5 Scirocco 62 % 1022 hPa 22 cielo coperto +9.1° perc. +8.8° Assenti 5 ESE max 7.8 Scirocco 65 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:52

