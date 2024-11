Previsioni Meteo Bresso: tutti i dettagli per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Bresso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale transizione verso condizioni più serene nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i +7,7°C e i +10°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto elevata, attorno al 90%. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai +8,1°C. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, e non si prevedono precipitazioni. I venti saranno deboli, provenienti da direzioni variabili, con intensità di 0,4 km/h.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i +9,6°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà attorno all’86%, mentre i venti continueranno a essere deboli, con velocità comprese tra 0,6 km/h e 2,6 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno i +10°C. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’84%. I venti, sempre deboli, si disporranno prevalentemente da sud-ovest.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si schiarirà e si presenterà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a +7,7°C. L’umidità rimarrà alta, ma le condizioni di sereno favoriranno una sensazione di maggiore benessere. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supereranno i 3,5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Bresso nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo sereno con temperature in lieve aumento. Tuttavia, è importante monitorare eventuali cambiamenti, poiché le condizioni meteo possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Bresso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.2° perc. +8.2° Assenti 0.5 OSO max 0.8 Libeccio 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° Assenti 0.9 S max 1.1 Ostro 92 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 3 % 0.6 NNO max 0.6 Maestrale 92 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.1° perc. +9.1° prob. 3 % 1.9 OSO max 2.5 Libeccio 89 % 1025 hPa 13 cielo coperto +10° perc. +10° Assenti 2.7 OSO max 2.8 Libeccio 84 % 1024 hPa 16 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 2.8 SO max 2.8 Libeccio 88 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8.3° perc. +8.3° Assenti 3.2 ONO max 3.1 Maestrale 91 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.8° perc. +7.8° Assenti 3.4 ONO max 3.5 Maestrale 90 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 16:42

