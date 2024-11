Previsioni Meteo Brindisi: il bollettino per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Brindisi di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori freschi. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un netto miglioramento con un cielo sereno. Le temperature percepite si manterranno intorno ai 12°C, con un vento sostenuto che potrebbe rendere la sensazione di freddo più intensa. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con poche nuvole e temperature che non supereranno i 13°C. La sera si chiuderà con cieli sereni e temperature in lieve calo.

Nella notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, Brindisi registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 12,8°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 53%, mentre la velocità del vento sarà di 46,3 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 53,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49% e non si prevedono precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, presentandosi sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con una temperatura percepita di circa 10°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con valori che si aggireranno attorno ai 45 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, raggiungendo il 36%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con qualche poca nuvola. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 12,9°C, con una percezione di 11°C. La velocità del vento si ridurrà leggermente, ma rimarrà comunque intorno ai 30 km/h, mantenendo una brezza tesa. L’umidità si attesterà attorno al 37%.

La sera porterà cieli sereni e temperature in calo, con valori che si aggireranno intorno ai 11°C. La velocità del vento continuerà a diminuire, scendendo a circa 15 km/h. L’umidità rimarrà stabile attorno al 38%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Brindisi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, e il vento continuerà a essere un fattore da considerare, rendendo l’aria più frizzante. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile vestirsi adeguatamente per affrontare le temperature più basse, soprattutto nelle ore serali.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Brindisi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +12.4° perc. +10.9° Assenti 40.8 NNO max 47.7 Maestrale 44 % 1016 hPa 5 nubi sparse +12.1° perc. +10.4° Assenti 46.3 NNO max 54.7 Maestrale 39 % 1019 hPa 8 cielo sereno +12.4° perc. +10.7° Assenti 44.5 NNO max 53.4 Maestrale 35 % 1024 hPa 11 cielo sereno +12.9° perc. +11.1° Assenti 35.4 N max 41.8 Tramontana 33 % 1027 hPa 14 cielo sereno +12.9° perc. +11.2° Assenti 30.3 N max 37.5 Tramontana 35 % 1029 hPa 17 poche nuvole +12.2° perc. +10.4° Assenti 26.9 N max 33.8 Tramontana 37 % 1031 hPa 20 cielo sereno +11.8° perc. +10° Assenti 19.4 N max 24.5 Tramontana 38 % 1033 hPa 23 cielo sereno +11.4° perc. +9.6° Assenti 14.8 N max 17 Tramontana 38 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 16:23

